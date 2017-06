Uutinen

Kymen Sanomat: Kaakeliuunia ei kannata purkaa hetken huumassa Kymenlaakson rakennusperinneyhdistys Iisakki järjestää tulevana lauantaina Haminassa perinnerakentamispäivän. Luvassa on luentoja, työnäytöksiä sekä alan yritysten tuote- ja palveluesittelyjä. Tapahtumapihalle odotetaan noin kahtakymmentä näytteilleasettajaa. Rakennusrestauroija ja uunimuurari Johanna Sommarberg tulee tapahtumaan kertomaan vanhoista tulisijoista. Vanhan kaakeliuunin nykyisistä uuneista erottaa rakenne. Vanhat uunit muurataan tiilistä ja kuppikaakeleista yhdeksi rakenteeksi kun nykyuunit kootaan elementeistä ja päällystetään laatoilla. Lauantain luennossa Sommarberg vastaa hänelle usein esitettyyn kysymykseen, voiko kaakeliuunin itse korjata tai purkaa. Sommarbergin viesti on, että niin voi tehdä, mutta tiettyjä asioita tulee tietää. — Hetken huumassa purkamista ei kannata tehdä. Jos esimerkiksi ei ymmärrä suojautua ja suojata ympäristöä, purkamisesta tulee hirveä nokiräjähdys. Sommarbergin mukaan kaakeliuuneja purettiin niiden arvoa ymmärtämättä vuosikymmenien ajan. Vasta viimeiset 10—15 niitä on alettu säilyttää laajemmin ja pitää trendikkäinä. — Kaakeliuuni on oikein käytettynä hyvin kestävä. Kun se on rakennettu tiilistä, joka luovuttaa varaamaansa lämpöä hitaasti, se on hyvin miellyttävä lämmityslaite. Lisäksi sen korjaaminen on helpompaa kuin nykyisissä valumassamoduuleista tehdyissä uuneissa, sillä yksittäisiä osia voi korjata ja vaihtaa. Tapahtumassa luennoivat myös talotohtori Panu Kaila sekä kaupunkiopas Jaana Heino. Kaila esittelee vanhan talon maalaamiseen liittyvää problematiikkaa. Heino kertoo Haminan kaupungin värikkäistä vaiheista ja kuljettaa luennon jälkeen kaksi perättäistä ryhmää tarinoiden siivittämänä ympyräkaupunkiin. Lue koko uutinen:

