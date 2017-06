Uutinen

Kymen Sanomat: Jumalniemi täyttyy: maanantaina tuli Power, perjantaina tulee Masku Maskun Kalustetalo avaa uuden myymälän ja sen yhteydessä toimivan kesäpihan Kotkan Jumalniemessä. Myymälän avajaiset ovat perjantaina kello 10. — Olemme etsineet konseptiimme sopivaa ja parhaalla paikalla olevaa liiketilaa Kotkasta ja nyt sellainen löytyi Jumalniemestä, Maskun toimitusjohtaja Hanna Kuronen kertoo tiedotteessa. Masku-ketjulla on ennestään 44 myymälää. Kotkan noin 1600 neliön myymälä avataan samaan kauppakeskuskiinteistöön, jossa toimi aiemmin muun muassa Anttila. Samassa kiinteistössä aloitti maanantaina kodintekniikkaketju Power. Maskun Kotkan myymälä työllistää viisi henkilöä. Maskun Kalustetalo Oy on yksityisessä omistuksessa oleva kotimainen perheyritys, joka on toiminut huonekalualalla vuodesta 1983. Lue koko uutinen:

