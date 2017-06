Uutinen

Kymen Sanomat: Harjussa mitellään traktoritaitokilpailuissa Harjun oppimiskeskuksen maatilalla nähtiin tänään keskimääräistä enemmän traktoreita. Pelloilla käynnistyi kaksipäiväinen Fermeri-kilpailu, jossa suomalaisten ja venäläisten oppilaitosten edustajat esittelevät taitojaan traktorilla ajamisen eri osa-alueilla. Fermeri järjestetään tänä vuonna 24. kertaa. Kilpailun aikana testataan osallistujien taitoja kyntämisessä, kuormauksessa ja taitoajossa. Avauspäivän ohjelmassa oli sarka-auralla kyntämistä. — Tuomareita on sekä Suomesta että Venäjältä, apulaistilanhoitaja Kari Heimala kuvailee. Huomenna vuorossa ovat loput osa-alueet. Kilpailu käydään yksilökilpailuna, voittaja ratkeaa kahden päivän kokonaistulosten perusteella. Mukana on neljä venäläistä joukkuetta Viipurin lähiseuduilta. Suomalaiset joukkueet tulevat Kouvolan seudun ja Etelä-Savon ammattiopistoista, lisäksi mukana on kotikentällä kisaava Harjun tiimi, jossa kilpailevat hevosenhoitajaopiskelijat Elmeri Niskanen sekä Saul Viirimaa. Lue koko uutinen:

