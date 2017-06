Uutinen

Kymen Sanomat: Uudistunut valtuusto uudistaa Pyhtään johtoa Pyhtään luottamushenkilöjohto tuulettuu viikon kuluttua, kun huhtikuussa valittu valtuusto kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa. Vaaleissa valtuusto uudistui melkoisesti. 27 valtuutetusta 15 on uusia. Tosin kaikki uudet eivät suinkaan ole vailla kokemusta valtuustotyöskentelystä. Pyhtään uuteen luottamushenkilöjohtoon jatkuvuutta jää edustamaan valtuuston puheenjohtaja Osmo Kallio (sd.). Kallio valittiin ensimmäisen kerran valtuuston johtoon kahdeksan vuotta sitten. Ammatiltaan 61-vuotias Kallio on rakennusmestari. Hän asuu Kirkonkylässä. Valtuuston varapuheenjohtajat ovat molemmat uusia valtuutettuja. I varapuheenjohtajalla Toni Vanhala ei tosin ole Pyhtään kuntapolitiikassa noviisi, mutta jätti edellisen valtuustokauden hän jätti välin. Vanhala työskentelee Kotkassa Kymenlaakson liiton kansainvälisten asioiden päällikkönä. II varapuheenjohtajaksi on nousemassa RKP:n tuore valtuutettu Freddie Cederlund. Hän työskentelee rikoskomisariona Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella Kotkassa. Jyrki Metsolan (kok.) ensiyritys vaaleissa vei kunnan äänikuninkaaksi. Vaalimenestys kantaa kunnanhallituksen johtoon. 52-vuotias Metsola työskentelee Kotkassa ohjelmistoalan yrityksen Kymdatan toimitusjohtajana. Hän on myös yksi yrityksen pääosakkaista. Kunnanhallituksen varapuheenjohtajana jatkaa Raul Lehto (ps.). Vaaleissa menestyneet perussuomalaiset pyrkivät kokoamaan oppositiota kunnanjohtaja Olli Nuuttilaan henkilöitynyttä linjaa vastaan. Tämän pyrkimyksen hedelmiä on vihreiden Jukka Söderholmin hallituspaikka. Yksinään ei vihreiden vaalimenestys olisi kunnanhallitukseen asti kantanut. Uusia kasvoja Pyhtään kuntapolitiikassa ovat myös hallituksen jäsenet Tiina Helle (sd.), Riikka Turunen (kesk.) ja Erja Paavola (kesk.). Hyvinvointilautakunnan puheenjohtajuuden saa edellisen kauden kunnanhallitusta johtanut Sari Tjeder (kok.). Tekniikkalautakuntaa ryhtyy johtamaan uusi valtuutettu Jari Viinanen (sd.). Sosiaalidemokraattien ehdokkaat luottamushenkilötehtäviin ovat vielä ehdotuksia. Pyhtään sosiaalidemokraatit tekevät lopulliset valinnat loppuviikosta. Puheenjohtaja Kari Huovila, joka itse on ehdolla kunnanhallitukseen, uskoo, että neuvottelijoiden esitykset hyväksytään. Lue koko uutinen:

