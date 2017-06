Uutinen

Kymen Sanomat: Sapokan puuvenelaiturin kaunottarien määrä nousee kymmeneen Uudessa puuvenelaiturissa Kotkan Sapokassa on vasta neljä venettä. Kunnostustöitä ovat viivästyttäneet kevään ja alkukesän kylmät säät. Lisää näyttelykelpoisia puuveneitä on kuitenkin tulossa kesäkuun aikana. Paikkavarauksia on yhteensä kymmenen ja kaikki pääsevät laituriin kyljittäin. Sillä tavoin ne näkyvät hyvin vastarannalle. Yksi kaunottarista on Summassa veistetty tuulilasivene, jonka omistaa Arttur Laine. Thalatta veistettiin vuonna 1963 Tulevina vuosina puuvenelaiturin ideaa saatetaan kehittää järjestämällä Tervasillan toiselle puolelle laituri, johon pääsevät myös isot moottoriveneet ja purjeveneet. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/06/Sapokan%20puuvenelaiturin%20kaunottarien%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4%20nousee%20kymmeneen/2017322335099/4