Kymen Sanomat: Rosa Meriläinen Kotkassa: Lempeys ja kiltteys ovat hyvinvointivaltion lähtökohtia Kiltteys ja lempeys ovat arvoja, joista hyötyy koko yhteiskunta, toteaa kirjailija Rosa Meriläinen. — Lempeys tarkoittaa sitä, että pidetään myös niiden puolta, jotka eivät meinaa saada itseään kuuluville ja huomioidaan kaikki ihmiset sellaisina kuin he ovat. Erilaisten perheiden tukeminen ja auttaminen tuottaa meille kaikille parempaa yhteiskuntaa. Kaikkien ei tarvitse pystyä jyräämään omaa kantaansa läpi. Lastensuojelun kesäpäivillä Merikeskus Vellamossa puhunut Meriläinen peräänkuuluttaa lempeyttä paitsi lasten kasvattamisessa, myös kaikessa ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Meriläisen mukaan ihmisten suurin voimavara, mutta myös Suomen hyvinvointivaltion lähtökohta on hyvän tekeminen, hyvän haluaminen muille ja muiden auttaminen. — Pitää auttaa niitä, jotka apua tarvitsevat. Lastensuojelun lähtökohtahan on kiltteys vastapainona rakenteelliselle välinpitämättömyydelle ja sille, että puhutaan huolestuneesti lapsista, mutta kuitenkaan ei olla valmiita tekemään mitään konkreettista asian eteen ja käyttämään resursseja esimerkiksi lapsiperheiden köyhyyden vähentämiseen.

