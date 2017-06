Uutinen

Kymen Sanomat: Poliisi tekee tänään tehostettua rattijuopumusvalvontaa Tänään vietetään liikenneraittiuspäivää. Sen vuoksi poliisilaitokset tekevät tehostettua rattijuopumusvalvontaa, joka kestää 24 tunnin ajan. Päivä on myös osa Euroopan liikennepoliisiverkoston (TISPOL) rattijuopumusten vastaista teemaviikkoa. Poliisin keväällä ja syksyllä tekemien valtakunnallisten puhallusratsioiden mukaan alkoholirattijuoppojen määrä liikennevirrassa on pysynyt viime vuosina liki ennallaan. Sen sijaan alkoholia maistelleiden (eli puhalluskoetulos alle rangaistavuuden) määrä on kasvanut jo useamman vuoden. Liikenneturvan mukaan rattijuopumustapauksissa on viimeisen kolmen vuoden aikana kuollut keskimäärin 53 ja loukkaantunut lähes 600 henkilöä vuosittain. Kaikista tieliikenteessä menehtyneistä viidennes on rattijuoppoja. — Kesä on aikaa, jolloin käytetään enemmän alkoholia eikä muisteta, että alkoholi ja autoilu eivät tosiaankaan sovi yhteen, vaan aiheuttavat kuolemia ja loukkaantumisia, poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta muistuttaa. Lue koko uutinen:

