Kymen Sanomat: PAM selvitteli viime vuonna Kaakon aluetoimistossa palkkaepäselvyyksiä yli 160000 euron edestä Palvelualojen ammattiliitto PAMin Häme-Kaakkois-Suomen aluetoimistossa selvitettiin viime vuonna palkkaepäselvyyksiä yli 160 000 euron edestä. Suurin osa saatavista muodostui alipalkkauksesta, puuttuvista lisistä ja työaikakorvauksista tulleista maksuista, kerrotaan PAMin tiistaina julkaisemassa tiedotteessa. Aluepäällikkö Ulla Immosen mukaan avustaminen jäsenten palkkaturva-asioissa on ollut nousussa. — Jäsenten palkkalaskelmia tarkistaessa paljastuu usein virheitä ja epäkohtia. Maksamattomista palkoista saattaa helposti kertyä tuhansienkin eurojen summa, jolla on iso merkitys henkilön toimeentuloon, kertoo Immonen. Alipalkkausta havaitaan erityisesti nuorilla ja maahanmuuttajataustaisilla työntekijöillä. PAM kampanjoi tänä keskiviikkona ja torstaina palvelualojen työpaikoilla. Tarkoituksena on tavata jäseniä ja kuunnella työntekijöiden kertomaa työelämästä. Päivien aikana pyritään tavoittamaan erityisesti kesätyössä olevia nuoria, joita muistutetaan työsopimuksen merkityksestä, loman kertymisestä sekä palkoista ja työehtosopimuksista. Suurin osa PAMin jäsenistä on naisia. He työskentelevät vähittäiskaupassa, majoitus- ja ravitsemisalalla, kiinteistöpalveluissa ja vartiointialalla. Lue koko uutinen:

