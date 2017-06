Uutinen

Kymen Sanomat: Osuuskauppaväki äänesti kuntapoliitikkoja edustajistoon Kuntavaaleissa huhtikuussa harjoitelleet poliitikot menestyivät hyvin SOK:laisen Kymen Seudun Osuuskaupan vaaleissa. Etelä-Kymenlaaksosta valitusta 23:sta edustajiston jäsenestä kymmenen on myös kotikuntansa valtuutettu. Monella muullakin edustajalla on kytkös kunnallispolitiikkaan. Joukossa on useita entisiä valtuutettuja. KSO:n edustajistoon valittiin toukokuussa järjestetyssä vaalissa 50 jäsentä. Äänioikeutettuja asiakasomistajia KSO:lla on 84 000. Edustajat valitaan neljältä jäsenalueelta: Haminasta, Virolahdelta ja Miehikkälästä seitsemän edustajaa, Kotkasta ja Pyhtäältä 16 edustajaa, Kouvolan keskusta-alueelta 14 edustajaa sekä Kouvolan maaseutualueelta ja Iitistä 13 edustajaa. Virolahdelta ei yksikään ehdokas yltänyt edustajistoon. Edustajisto käyttää osuuskaupassa ylintä päätösvaltaa. Se valitsee osuuskaupalle hallintoneuvoston, joka puolestaan valitsee osuuskaupan hallituksen. Etelä-Kymenlaaksosta valittiin KSO:n edustajistoon 23 edustajaa. Puoluetunnus nimen perässä kertoo, että edustaja on myös kotikuntansa kunnanvaltuuston jäsen. Jaana Suikkanen (kok.), Hamina Nina Joffel, Hamina Matti Astola (kok.), Hamina Teija Suomalainen, Hamina Jari Reinikka (ps.), Hamina Nina Peltonen (sd.), Hamina Jari Heinonen (kesk.), Miehikkälä Erja Pohju, Kotka Mia Harkko (sd.) Matti Suokas, Kotka Anne Metsola, Pyhtää Tuija Arvila, Pyhtää Veijo Partanen, Kotka Matti Koski (kok.), Kotka Sami Virtanen (sd.), Kotka Leena Griinari, Kotka Tarja Renlund, Kotka Tiina Montonen (sd.), Kotka Riku Lehtinen, Kotka Seija Piipponen-Pekkola (vas.), Kotka Satu Nuorivuori, Kotka Ninni Taavitsainen, Kotka Leena Päärnilä, Kotka Kaikkien valittujen edustajien nimet löytyvät KSO:n verkkosivuilta osoitteesta https://www.s-kanava.fi/web/kso/osuuskauppavaalit. Lue koko uutinen:

