Kymen Sanomat: Oona Kettusesta Karhulan Katajaisten nuorisotoimintapäällikkö — "Meillä on hyviä urheilijoita, mutta kärki on kapea" Karhulan Katajaiset on tällä hetkellä Kymenlaakson menestynein yleisurheiluseura, mutta se ei seuraväelle riitä. — Meillä on hyviä urheilijoita, mutta kärki on kapea, Katajaisten puheenjohtaja Lauri Vuorinen sanoo. — Liikutamme hyvin massoja esimerkiksi urheilukoulussamme. Se on arvokasta, ja haluamme jatkaa sitä. Mutta samalla haluamme luoda nykyistä laadukkaamman polun kilpayleisurheilijaksi. Katajaiset palkkasi seuraa edustavan kestävyysjuoksija Oona Kettusen, 23, kahdeksi vuodeksi ympärivuotiseksi nuorisotoimintapäällikköksi. Aiemmin hän on hoitanut pestiä vain kesäisin. Suomen Urheiluliitto tukee hanketta ja maksaa puolet osapäiväisenä työskentelevän Kettusen palkasta. Katajaiset maksaa toisen puolen. — Haluamme ottaa askeleen eteenpäin, ja olimme valmiita ottamaan tietyn taloudellisen riskin. Se maksaa toivottavasti itsensä takaisin sekä euroina että seuratoiminnan kehittymisenä, Vuorinen sanoo. Kettusen työtehtäviin kuuluvat nuorisotoiminnan suunnittelu ja koordinointi. — Hän katsoo "isoa kuvaa" ympäri vuoden: miten harjoitellaan ja kilpaillaan, missä mennään meillä ja muualla, Vuorinen kertoo. Suurin kompastuskivi on ollut talvikausi, jolloin yleisurheilun perustyö tehdään. — Talvisin on puuttunut ihminen, joka hoitaa valmennusasioita laajasti. Rehellisesti sanoen monen ryhmän toiminta on kesäisin ollut laadukkaampaa kuin talvisin. Kaikille niille, jotka haluavat kehittyä huipulle, ei ole pystytty tarjoamaan riittävän suunnitelmallista valmennusta, Kettunen sanoo. Tavoitteena on saada lisää Katajaisten urheilijoita kansalliselle huipulle. Kettusen oma urheilu-ura jatkuu työn ohessa. Juoksijan kolme edellistä kautta ovat menneet enemmän tai vähemmän poskelleen erilaisten vammojen takia. Tänä keväänä harjoittelua on häirinnyt sitkeä sairastelu. — Vasta loppukesästä voin saada kohtuullisia tuloksia. Kauden päätavoite onkin, että jalat pysyvät ehjinä. Niiden ehdoilla mennään, menestystavoitteita ei ole. — Ensi vuosi on EM-kisavuosi. Toiveissani on, että pääsisin siihen puhtaalta pöydältä ja isommin tavoittein, Kettunen kertoo.

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/06/Oona%20Kettusesta%20Karhulan%20Katajaisten%20nuorisotoimintap%C3%A4%C3%A4llikk%C3%B6%20%E2%80%94%20%E2%80%9DMeill%C3%A4%20on%20hyvi%C3%A4%20urheilijoita%2C%20mutta%20k%C3%A4rki%20on%20kapea%E2%80%9D/2017322339909/4