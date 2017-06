Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan kaupunginteatteri paransi tulostaan — päättynyt näytäntökausi veti lähes 35 000 katsojaa Kotkan kaupunginteatterin väki voi jäädä huojentunein mielin kesälomalle. Tuoreet tilastot osoittavat, että päättynyt näytäntökausi toi teatteriin 34 465 katsojaa eli 4 136 enemmän kuin edellisellä kaudella, jolloin kävijöitä oli 30 329. Kaupunginteatterin markkinointipäällikkö Eeva-Liisa Kuokka on tulokseen tyytyväinen, vaikka asetetusta 35 000 katsojan tavoitteesta jäätiin reilulla viidelläsadalla. — Meillä on ollut hankalia vuosia. Kaudella 2015—2016 jännitimme, että rikommeko edes 30 000 katsojan rajan, Kuokka kertoo. Kauden suosituin esitys oli Saturday Night Fever, joka sai ensi-iltansa viime syyskuussa. Entisen teatterinjohtajan Snoopi Sirenin ohjaama musikaali houkutteli yhteensä 7 297 katsojaa. Tämän kevään menestyjä on ollut koko perheen näytelmä Ronja Ryövärintytär 4 297 katsojalla. Astrid Lindgrenin kirjaan perustuvan näyttämöteoksen esitykset jatkuvat 30. syyskuuta. — Luvut osoittavat, että koko perheen näytelmiin kannattaa satsata. Kuokan mukaan esitys keräsi yleisöä kaikista ikäluokista, pidemmän matkan takaakin. Sekä Ronja Ryövärintytär että Saturday Night Fever ovat tuoneet Kotkaan bussilasteittain ryhmiä muilta paikkakunnilta. Kevään valopilkuksi Kuokka nostaa Jouni Jalarvon Viiru ja Pesonen -polkupyöräteatterin. Jalarvo tavoitti puolentoista kuukauden aikana 27 esityksessä peräti 1 958 lasta. Jalarvo hyppää pyöränsä selkään jälleen syksyllä. Kuokka kertoo, että teatteri tavoitti ihmisiä myös yleisötyön kautta. Viidesluokkalaisten kulttuuripolkuun osallistui yli 300 oppilasta opettajineen. Kolmasluokkalaisten Dreamwall-tapahtumassa vieraili noin 600 koululaista opettajineen. Lisäksi talossa on pidetty avoimia teosesittelyjä ja muita tapahtumia. Kuokan mukaan yleisötyön tavoitteena on tuoda teatteri lähemmäs ihmisiä ja sitä kautta kasvattaa katsojamääriä. Puheet yleisön eläköitymisestä eivät häntä pelota. — Eläkeläiset ovat uusiutuva luonnonvara. Uusi esityskausi käynnistyy 2. syyskuuta Martti Suosalon ja Mika Nuojuan kestosuosikilla Kiviä taskussa. Ensimmäinen ensi-ilta on 9. syyskuuta musiikkinäytelmä Kauas pilvet karkaavat. Syksyllä nähdään myös seitsemän teatterin yhteistyöesitys Pesärikko, musiikkinäytelmä Vadelmavenepakolainen ravintola Kairossa sekä Maria Jotunin Tohvelisankarin rouva. Lue koko uutinen:

