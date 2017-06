Uutinen

Kymen Sanomat: Katariinanniemen kartta on tehty kvartsihiekasta, pigmentistä, lasihelmistä ja sidosaineista Katariinanniemen Meripuistossa valmistuu näillä hetkillä uusi elementti. Wc- ja huoltorakennuksen viereiselle asvaltille on syntynyt suuri Kotkansaaren kartta. Työ on kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksosen ja graafikko Seppo O. Vakkarin yhteistyön tulos. Se on valmistettu tanskalaisen Decomarkin tehtaalla. — Elementit ovat noin kolme millimetriä paksuja. Ne on tehty kvartsihiekasta, pigmentistä, lasihelmistä ja sidosaineista, kertoo Elpac Oy:n tuotepäällikkö Timo Sinkkova. Elpac tuo kuvioita Suomeen ja asentaa ne paikoilleen. Informatiivisen kartan toivotaan pysyvän kunnossa viitisentoista vuotta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/06/Katariinanniemen%20kartta%20on%20tehty%20kvartsihiekasta%2C%20pigmentist%C3%A4%2C%20lasihelmist%C3%A4%20ja%20sidosaineista/2017322339635/4