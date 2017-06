Uutinen

Kymen Sanomat: Haminan kaupunginhallitus ohitti lautakunnan paloasemapäätöksessä Hamina ryhtyy sittenkin valmistelemaan uutta paloasemaa. Haminan kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina paloasemasta tehdyn tarveselvityksen siten, että lähtökohdaksi otetaan uuden aseman rakentaminen Satamantien varteen. Haminan kaupunkikehityslautakunta oli aikaisemmin päätynyt esittämään nykyisen paloaseman terveiden osien eli autohallien hyödyntämistä ja vain osittain uuden rakennuksen tekemistä paloaseman nykyiseen paikkaan Kirjokorvenmäelle. Lautakunnan esitys syntyi äänestyksen jälkeen äänin 5-4. Myös kaupunginhallitus joutui äänestämään asiasta, sillä Peter Muurman (ps.) esitti lautakunnan valitseman vaihtoehdon valitsemista. Äänet jakautuivat 7-2, sillä vain Pentti Hämäläinen (sd.) asettui Muurmanin esityksen kannalle. Haminan kaupunginhallitus huomioi päätöstä tehdessään pelastuslaitoksen kannan, jonka mukaan paloaseman rakentaminen uudelle totille on perusteltua toiminnallisten tekijöiden perusteella. Haminan nykyisellä paloasemalla on tehty suuria korjauksia ja osassa kiinteistöä on edelleen havaittu sisäilmaongelmia. Uuden paloaseman kustannusarvio pihatöineen on 3,5 miljoonaa euroa. Nykyisen aseman hyödyntäminen olisi maksanut noin 2,5 miljoonaa euroa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/06/Haminan%20kaupunginhallitus%20ohitti%20lautakunnan%20paloasemap%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksess%C3%A4/2017322335155/4