Uutinen

Kymen Sanomat: Ehtivätkö varhaisperuna ja avomaan mansikka juhannuspöytään? – Kasvukausi viikon myöhässä Etelä-Suomessa Kylmyys ja kuivuus ovat hidastaneet viljelykasvien kasvua, kertoo maatalousalan neuvonta- ja kehittämisorganisaatio Proagria. Kasvukauden arvioidaan olevan Etelä-Suomessa viikon jäljessä tavanomaisesta aikataulusta. Kylmä sää on hidastanut muun muassa perunan kasvua koko maassa. Turunmaan saaristossa nostettiin ensimmäiset varhaisperunat viime viikolla. Varsinaisen pääsadon arvioidaan alkavan kahden viikon kuluessa. Yöpakkaset ovat kiusanneet myös mansikkakasvustoja. Mansikkakasvustojen kasvuerot maan eri osien välillä ovat tavanomaista suuremmat. Etelä-Suomessa mansikan kukinta on runsaimmillaan harson alla ja avomaallakin kukinta on alkamassa. Harsolla suojatuista kasvustoista odotetaan päästävän korjaamaan satoa juhannusviikolla. Tunnelihuoneista ja kasvihuoneista mansikkasatoa saatiin maisteltavaksi jo toukokuun lopulla. Lue koko uutinen:

