Kymen Sanomat: Suurin osa Kotka–Kouvola välin pikavuoroista poistui - Kotkassa aloittaa yhteys Santalahteen Kesäkuun alku toi muutoksia linja-autoliikenteeseen. Pikavuoroliikenteessä suurimmat muutokset koskevat Kotka–Kouvola väliä, josta poistui suurin osa vuoroista. Arkisin vuoroja on nyt kolme, kun viime viikolla arkivuoroja oli vielä seitsemän. Kaukovuorojen väheneminen vaikuttaa myös Kotka–Huruksela yhteyksiin. Tämän kesän ajan yhteyttä ajaa Jyrkilän palvelulinja tunnuksella P012. Kaukoliikenteessä pieniä muutoksia on myös Kotka–Tampere yhteyksissä. Kotkan paikallisliikenteessä alkaa tänään maanantaina Kotka–Santalahti välin vuoro. Auto ajaa tunnuksella P002 ja lähtöjä on arkisin kolme kappaletta. Vuoro kulkee kesäkauden ajan. Kotkasta lähdöt ovat Norskankadulta ja Santalahdessa bussien kääntöpaikalta. Paikallisliikenteen aikataulut voi tarkistaaa täältä. Kaukovuorojen aikatauluja löytää eri liikennöitsijöiden sivuilta tai Matkahuollosta. Lue koko uutinen:

