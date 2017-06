Uutinen

Kymen Sanomat: Suomalaisten rajanylitysten määrä laskenut viidenneksen viime vuodesta Kaakkois-Suomen rajavartioston alueen rajanylityspaikkojen ylitysten määrä kasvoi alkuvuonna viime vuoteen verrattuna. Suomalaisten rajanylitysten määrä koko itärajalla on selvässä laskussa. Tammi-toukokuun aikana Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla kirjattiin 2 759 000, kun niitä vuotta aiemmin samaan aikaan oli 2 492 000. Liikenteen piristymisen taustalla on rajavartioston tiedotteen mukaan erityisesti ruplan kurssin vahvistuminen, mikä on näkynyt alkuvuonna venäläisten ostosmatkojen lisääntymisenä. Nuijamaa on noussut vilkkaimmaksi rajanylityspaikaksi ohi Vaalimaan. Nuijamaalla ylitettiin toukokuun aikana miljoonan ylityksen raja, kun taas Vaalimaan lukema laski viime vuoteen nähden. Rajanylitysten määrän kasvu on ollut maan voimakkainta Vainikkalassa, jossa lisäystä edellisvuoteen nähden on tullut 30 prosenttia. Venäläisten liikenne itärajalla on kasvanut, ja suomalaisten taas vähentynyt. Suomalaisten rajanylitysten kokonaismäärä on laskenut 20 prosenttia alkuvuoden aikana, ja venäläisten tekemiä ylityksiä on 24 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Kaakkois-Suomen rajavartiosto esti maahantulon toukokuun aikana 52 henkilöltä. Lisäksi rajavartiosto toimeenpani yhteensä 14 muiden viranomaisten tekemää käännytyspäätöstä. Esitutkintoja rajavartiosto aloitti viime kuun aikana 24, joista 13 oli vaarallisen esineen hallussapidosta. Sakkoja kirjoitettiin 263 kappaletta. Määriltään suurimmat rikkomusnimikkeet olivat paljastinlaiterikkomus ja lievä ampuma-aserikos. Lue koko uutinen:

