Kymen Sanomat: Pyhtään hallitus puoltaa lupaa lentokentälle Pyhtään kunnanhallitus siunasi jälkikäteen kunnan virkamiesjohdon liikenteen turvallisuusvirastolle Trafille antaman puoltavan lausunnon Pyhtään kirkonkylän läheisyyteen suunnitellusta lentokentästä. Tämä ei kuitenkaan tapahtunut ilman soraääniä. Raul Lehto (ps.) on tuohtunut menettelytavasta. — Kunnan lausunto, jonka antaminen kuuluu kunnanhallituksen tehtävä, on kirjoitettu ja lähetetty etukäteen kunnanhallitusta kuulematta. Emme voi sen sisältöön enää vaikuttaa. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun kunnanhallitus joutuu vastaavaan tilanteeseen. Kunnan lausunnon ovat antaneet kunnanjohtaja Olli Nuuttila ja hallintojohtaja Matti Rupponen. — Lausunto piti tehdä virkatyönä, koska määräaika umpeutui ennen sovittua hallituksen kokousta, Matti Rupponen selittää. Trafi ei myönnä rakennuslupaa lentopaikalle ennen kuin toiminta on saanut ympäristöluvan. Sen myöntää Kotkan ja Pyhtään yhteinen ympäristölautakunta. Ympäristölupaa varten on parhaillaan tekeillä selvityksiä muun muassa lentopaikan melu- ja linnustovaikutuksista. Lue koko uutinen:

