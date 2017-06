Uutinen

Kymen Sanomat: Omasta maasta: Kesäkuussa istutetaan kylmänherkät kasvit ja kitketään rikkaruohoja Jos innostus hyötykasvien viljelyyn herää kesäkuun alussa, ehtii kasvatuspuuhiin vielä mainiosti. Viileät säät ovat viivästyttäneet kasvukautta sen verran, että istutuspuuhilla ei ole vielä kiire. Varsinkin vesipitoisten kasvien kanssa kannattaa odottaa pidempää lämmintä jaksoa, harrastelijapuutarhurit Hannele ja Tauno Telaranta vinkkaavat. Telarantojen siirtolapuutarhan palstalle on istutettu jo useampia kasveja. Perunat ja sipulit laitettiin maahan ensimmäisenä 16. toukokuuta. Porkkanat sekä punajuuret istutettiin 28. toukokuuta ja lanttu sekä pillisipuli kahta päivää myöhemmin. Myös salaatti ja tilli ovat jo mullassa, muut odottavat vielä pääsyä peltoon. Kesäkuussa aloittavan viljelijän kannattaa suosia valmiita taimia niissä kasveissa, joissa vaihtoehtona on esikasvatus siemenistä. Siemenistä kasvatettavat kasvit kuten salaatit, lanttu ja punajuuri voi istuttaa heti takatalven väistyttyä. Vesipitoisten kasvien kuten kurkun ja kesäkurpitsan kanssa on tarkempaa. Istutusten lisäksi kesäkuun viljelytöitä ovat kastelu ja rikkaruohojen kitkentä. Perunat vaativat myös mullitusta. Omasta maasta on Kymen Sanomien kolmiosainen juttusarja, jossa kerrotaan hyötykasvien viljelystä harrastajakasvattajien näkökulmasta. Voit lukea koko jutun päivän Kymen Sanomista. Juttusarjan ensimmäinen osa ilmestyi 8. toukokuuta, päätösosa julkaistaan juhannuksen tienoilla. Lue koko uutinen:

