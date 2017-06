Uutinen

Kymen Sanomat: Muurikkalan kyläpäivässä lasketaan lehmät laitumelle, kuunnellaan runoja ja heitetään muurikkapannuja tositarkoituksella Muurikka-pannun heiton toiset MM-kilpailut pidetään Muurikkalan kylässä Miehikkälässä ensi sunnuntaina. Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Terttu Ravi kertoo, että nykyinen ennätys (miesten sarjan) on 20,90. Se tietysti yritetään rikkoa. Kisaan houkutellaan paikallisia asukkaita sekä kesämökkiläisiä, jotta osanotto olisi runsas. Miehille ja naisille on oma sarja. — Idea Muurikka-pannun heittämisestä syntyi, kun pyysin entistä Miehikkälän kunnanjohtajaa Antti Jämseniä paiskaamaan pannua ensimmäisen kerran pari vuotta sitten. Silloinen kunnanvaltuusto oli kunnanjohtajan kanssa kierroksella kylissä ja meidän kylämme koululla se tapahtui. Yhdet MM-kisat on sen jälkeen ehditty pitää Muurikkalan vanhalla urheilukentällä vuonna 2015 ja siellä syntyi miesten MM-tulos. — Pannun valmistaja on lahjoittanut molempiin sarjoihin heittovälineen. Ne ovat vain kilpailua varten, eikä pannuilla valmisteta ruokaa, vakuuttaa Ravi. Heittokilpailu on osa valtakunnallisen kyläpäivän ohjelmaa Muurikkalassa. Itse asiassa päiviä on kaksi. Lauantaina aloitetaan lehmien laitumelle laskulla Aleksi Kivelän tilalla. Taidenäyttelyn avajaiset pidetään seurojentalolla, runotuokiossa kuullaan kyläläisten runoja ja pihalla on maalaistavaroiden huutokauppa. Päivän aikana on myös valokuvauskilpailu. Minna Uutela tuo paikalle Alaskanmalamuutti koiria. Sunnuntaina on kyläpuun istutus kunnan uimarannalla Tohmonmäellä. Seuratalon konsertissa esiintyvät Iina ja Saana Husu, Anni Kaitainen ja Marleena Nieminen. Perennoiden vaihtopiste on avoinna koko viikonlopun ajan. Ja jos souteleminen Urpalanjoella kiinnostaa, on soutuvene käytössä airojen kanssa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/05/Muurikkalan%20kyl%C3%A4p%C3%A4iv%C3%A4ss%C3%A4%20lasketaan%20lehm%C3%A4t%20laitumelle%2C%20kuunnellaan%20runoja%20ja%20heitet%C3%A4%C3%A4n%20muurikkapannuja%20tositarkoituksella/2017322334601/4