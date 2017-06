Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkassa pelataan syksyllä 17-vuotiaiden EM-karsintaa — Lehtola lupaa kiinnostavan joukkueen Vuonna 2001 syntyneiden poikien jalkapallomaajoukkue pelaa syys–lokakuussa 17-vuotiaiden EM-karsintaa Kotkassa ja Myllykoskella.Suomen kanssa samassa lohkossa pelaavat Venäjä, Islanti ja Färsaaret. Kaksi parasta joukkuetta jatkavat karsintojen seuraavalle kierrokselle, jonne on tarjolla paikka myös 13 alkulohkon viidelle parhaalle kolmoselle.Ikäluokan päävalmentaja Erkka V. Lehtola kertoo olevansa innoissaan siitä, että karsintaturnaus tuodaan Kymenlaaksoon.— Täällä on kaksi loistavaa jalkapallostadionia ja maineikas jalkapallohistoria. Peleissä käy hyvin yleisöä, ja kannustan kaikkia tulemaan katsomoihin myös EM-karsinnassa, Lehtola sanoi maanantaina Kotkassa.Turnauksen järjestelyissä ovat yhteistyössä Palloliiton kanssa FC KTP ja MyPa. Turnauksessa pelataan kuusi ottelua, joista kolme pelataan Kotkassa ja kolme Myllykoskella.Suomen otteluista kaksi pelataan Kotkassa ja yksi Myllykoskella.Lehtola pitää lohkoarvontaa suosiollisena, mutta ei aliarvioi vastustajia.— Venäjä on alisuorittanut, mutta on silti kova joukkue. Islannilla on sama valtti kuin heidän miesten maajoukkueellaan, eli he puolustavat hyvin kimpassa. Färsaarten 2000-syntyneiden ikäluokka aiheutti aikamoisen pommin pääsemällä EM-lopputurnaukseen, joten vuotta nuoremmatkin saattavat yllättää.Lehtolan mukaan 01-syntyneiden ikäluokka on kiinnostava. Suomalaisista kahdeksan palloilee ulkomaalaisissa seuroissa. Heitä ovat esimerkiksi Liverpooliin sopimuksen vastikään tehnyt Patrik Raitanen ja Tottenhamin Maximus Tainio.— Toisaalta meillä on esimerkiksi Maximo Tolonen, joka pelaa 16-vuotiaana miesten Ykköstä Hongassa. Hänen ei tällä hetkellä kannata lähteä Suomesta. Lue koko uutinen:

