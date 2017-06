Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan yleiskaava visioi kaupunginsairaalaa ympäristöineen asunnoille Kotkan keskusta-alueelle, johon kaupunkisuunnittelu nykyisin lukee myös Hovinsaaren, löytyy tilaa jopa viidelle tuhannelle uudelle asukkaalle. Tärkein tonttireservi löytyy nykyisin himotuista merenrantamaisemista Katariinanniemeltä. Entisen telakka-alueen ja sen ympäristön asuttaminen ei ole enää pelkkä visio. Ensimmäistä kerrostaloa Katariinankalliolle on juuri ryhdytty rakentamaan. Vanhan kaupunkirakenteen sisällä on myös paljon rakentamismahdollisuuksia. Yleiskaavassa mm. entisen kaupunginsairaalan ympäristöä visioidaan asuinalueeksi. — Kaupungilla ei ole resursseja sairaalan saneeraamiseen. Siksi yritykset on saatava siitä kiinnostumaan. Sairaalakompleksissa on ehdottomasti säilytettäviä rakennuksia, mutta myös osia, jotka voidaan korvata uusilla. Myös maltillinen lisärakentaminen esimerkiksi nykyisille paikoitusalueille olisi mahdollista sallia. Tuskin rakentamista lähdetään viemään kohti Haukkavuoren lakea, kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen sanoo. Kaupunginsairaala on ollut vuosia myynnissä, mutta vakavia neuvotteluja sen myynnistä ei ole syntynyt. Hovinsaarellakin on tilaa keskustarakentamiselle. Saaren etelärannalle nk. Latsinkalliolla on tilaa kerrostalokorttelilla. Puolan laiturina paremmin tunnettu Hietanen etelä voisi houkutella kokeellisempaakin kaupunkirakentamista. Puolan laituri ei ole kuitenkaan lähivuosien kohde, sillä se on täynnä toimivaa satama- ja varastoliiketoimintaa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/05/Kotkan%20yleiskaava%20visioi%20kaupunginsairaalaa%20ymp%C3%A4rist%C3%B6ineen%20asunnoille/2017322317968/4