Uutinen

Kymen Sanomat: KTP kohtaa tänään tasapisteissä olevan Legirus Interin — Marko Tyyskä kuukauden sivussa Kakkosen A-lohkossa ilman tappioita pelannut KTP kohtaa tänään Arto Tolsa -areenalla vantaalaisen Legirus Interin.Kauden alla mullistuksia taustoissa kokenut vantaalaisjoukkue Legirus porskuttaa kahden ottelun voittoputkessa. Illan ottelun kummallakin joukkueella on viiden pelin jälkeen yhdeksän sarjapistettä. Voitolla jompi kumpi joukkueista nousisi sarjakakkoseksi.Edellisellä kierroksella joukkue kaatoi Kiffenin maalein 3—0. KTP:n päävalmentaja Jari Rantanen näkee vierasjoukkueen yksilöiden vaarallisuuden.— Legirus on hyvä porukka ja siellä on taitavia pelaajia, jotka pystyvät heille otteluita voittamaan, Rantanen sanoi sunnuntaina.Vierasjoukkue tuo Kotkaan hyvävireisen hyökkäyskaluston. Legiruksen Aleksi Pahkasalo on iskenyt viisi täysosumaa neljään edelliseen otteluun. Joukkueen parhaan maalintekijän titteli on puolestaan Samuel Chidin hallussa yhdeksän tehdyn maalin myötä.— Pahkasalo on hyvä kaveri pallon kanssa ja Chidi on vahva laituri. Heidän kanssaan pitää olla tarkkana, Rantanen totesi.KTP:n edellinen koitos Kouvolassa päättyi paikallisottelun voittoon. Sudet kaatui lukemin 2—0 Manel Gasparinin ja Lucas Dos Santosin osumilla.Illan ottelun voitto on kotkalaisten kannalta arvokas. Tappion myötä sarjan kärkipaikalla keikkuva Klubi 04 karkaisi jo viiden pisteen päähän. Rantanen ei kuitenkaan nosta ottelua erityisen tärkeäksi. Samat sarjapisteet ovat jaossa jokaisessa ottelussa.— Tottakai haluamme olla sarjataulukon kärjessä. Mutta nyt pelataan vasta kesäkuun alkua, ja sarjassa tullaan näkemään varmasti ristiinpelaamista, Rantanen totesi.KTP on saanut jobinpostia Marko Tyyskän loukkaantumisen myötä. Keskikenttäpelaaja on sivussa vahvuudesta kuukauden verran.Rantasen mukaan Tyyskän jalassa on tulehdusvamma.— Näyttää siltä, että Tyyskällä on jalassa ”Kotkan ruusu”, Rantanen sanaili.Loukkaantuminen voi pitää Tyyskän sivussa peräti viidestä pelistä.— Siinä menee monta peliä ohitse, mutta nyt täytyy sitten muiden nousta ottamaan vastuuta.KTP—Legirus Inter alkaa Arto Tolsa -areenalla kello 18.30. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/05/KTP%20kohtaa%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20tasapisteiss%C3%A4%20olevan%20Legirus%20Interin%20%E2%80%94%20Marko%20Tyysk%C3%A4%20kuukauden%20sivussa/2017322334967/4