Kymen Sanomat: Juha Metson ja Matti Tieahon uusi kuvakirja esittelee parasta Kotkaa omaleimaisesti Valokuvaaja Juha Metso ja kulttuuritoimittaja Matti Tieaho ovat julkaisseet Kotkan uuden matkailuoppaan. Kotka — karkea ja kaunis -kuvakirjassa on 50 lukua ja 115 värivalokuvaa, joissa esitellään kotkalaisia paikkoja. Tekstit kirjoittanut Tieaho kertoo, että opas sisältää kaiken, mitä satamakaupungissa ensimmäisen kerran vierailevan pitää tietää. Hänen mukaansa kysymyksessä ei ole virallinen matkailumainos, vaan tekijöiden vilpitön esitys siitä, mitä Kotka voi parhaimmillaan olla. — Tämä on erittäin mielenkiintoinen paikka. Lähistöllä on toinen iso kaupunki, jolla ei ole mitään jakoa Kotkan tarinoiden kanssa, Kouvolan Sanomissa työskentelevä Tieaho toteaa. Kaksikko valitsi yhdessä sivuille päätyneet 50 kohdetta. Tieaho kaivoi hyönteistutkijan tavoin tietoa mikrohistoriikeista ja paikallislehtien arkistoista. Tärkeimpänä lähteenä olivat kotkalaiset ihmiset. — 50 vuotta on pitkä aika yhdessä kaupungissa. Sinä aikana kuulee paljon juttuja. Kuvat ovat Metson omasta kuva-arkistosta. Mukana on otoksia maalta, mereltä ja ilmasta. — Kuvia ei ole manipuloitu. Kaikki ovat aitoja kangastuksia pääni sisältä, Metso kertoo. Metson mukaan kirja on kunnianosoitus heidän kotikaupungilleen. Tieaho on peruskotkalainen. Metso puolestaan on syntynyt Kymissä. Yli 60 maassa kuvanneen Metson mielestä Kotka elää nyt parasta aikaansa. Hänen mielestään omaperäisyys ja rauhallisuus ovat kaupungin juttu, eivät kulttuurikeskukset. — Kotka on paikka, jota voi vain rakastaa ja vihata. Kotka on savolaisten New York. Tieahon mukaan tarinat on kirjoitettu ryppyotsaisuutta välttäen. Koska kotkalaiset ovat karkeita tyyppejä, asioita ei ole esitetty makeassa valossa. Metso puolestaan on taltioinut teokseen kotkalaisia ihmisiä. Tieahon mukaan kuvissa näkyy jo lähes sukupuuton partaalla oleva natiivi kotkalainen, joka on töissä Kutsetilla tai satamassa. Tämä on Tieahon ja Metson kolmas yhteisprojekti. Vuonna 1989 heiltä ilmestyi postikorttisarja Kotka — hanurikaupunki. Verkko- ja printtinäyttely The Life of Albert (1996) toi kaksikolle Kaakkois-Suomen taidepalkinnon. Kirjahanke sai alkunsa jo vuonna 2009. Ensin matkailuopas julkaistiin netissä nimellä 50 hittiä, jotka sinun pitää kokea Kotkassa. Verkkosivusto oli toiminnassa vuosina 2013—2015. — Yli puolet kirjan kuvista on uusia. Myös kaikki tekstit on toimitettu uudelleen, Tieaho kertoo. Kirjan on taittanut kotkalaislähtöinen graafikko Nanni Mamia. Englanninkielisen käännöksen ovat tehneet Pekka Tiempo ja Kirsi Tieaho. Teoksesta on otettu 1 000 kappaleen painos, josta on ennakkoon varattu vähän alle puolet. Kirja on myynnissä Kotkan Suomalaisessa kirjakaupassa, Prismassa, Maretariumissa, Vellamossa ja Kotkan Valokuvakeskuksessa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/05/Juha%20Metson%20ja%20Matti%20Tieahon%20uusi%20kuvakirja%20esittelee%20parasta%20Kotkaa%20omaleimaisesti/2017322335795/4