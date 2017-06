Uutinen

Kymen Sanomat: Elektroniikkajätti rantautui Kotkaan - avajaisissa ei tarjottu ämpäreitä Kodintekniikkaketju Power avasi uuden myymälän Kotkaan maanantaiaamuna. Avajaiset keräsivät paljon ihmisiä paikalle. Puoli tuntia ennen ovien avautumista paikalla kiemurteli pitkä jono asiakkaita. Tällä kertaa houkuttimena ei ollut ämpäreitä, vaan ilmaisia polkupyöriä. Myymälä toimii Jumalniemessä entisissä Anttilan tiloissa. Myymälä työllistää noin 20 henkeä. — Kotka on suurimpia markkina-alueita, missä Power-myymälää ei vielä tähän asti ole ollut. Löysimme konseptiimme erinomaisesti sopivan 1700 neliön liiketilan Jumalniemestä, alueen parhaalta paikalta, Powerin toimitusjohtaja Mika Aro kertoo lehdistötiedotteessa. Aron mukaan Power tavoittelee markkinajohtajuutta Kotkan seudun kodintekniikkakaupassa. Powerilla on Suomessa 31 myymälää. Power Finland kuuluu Power International AS -konserniin, joka omistaa Power- ja Expert-ketjut Norjassa, Tanskassa, Suomessa sekä Ruotsissa. Konsernin liikevaihto on noin 900 miljoonaa euroa. Lue koko uutinen:

