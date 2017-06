Uutinen

Kymen Sanomat: Vertaistuen tarpeesta syntyi kestävä ystävyys — Otsolan perhevalmennusryhmän naiset ovat pitäneet yhteyttä 15 vuotta Kun viisi kotkalaista raskaana olevaa naista vuonna 2001 kokoontui ensimmäistä kertaa ensisynnyttäjien valmennusryhmään, eivät he tienneet, että siitä alkaisi vuosia kestävä ystävyys. — Siihen aikaan Karhulan alueella oli useampia perhevalmennusryhmiä. Myöhemmin alueet yhdistettiin. Näille naisille heitin silloin viimeisessä tapaamisessa haasteen: Jos he ovat vielä viiden vuoden päästä yhteydessä, leivon heille kakun, terveydenhoitaja Eeva Suomalainen kertoo. Tulevat äidit vastasivat haasteeseen ja viisi vuotta myöhemmin kakku leivottiin. Ystävyys syntyi eniten vertaistuen tarpeesta. Mia Herrala, Päivi Ylinen, Minna Nissinen, Suvi Luoto ja Jutta Sarakangas pystyivät jakamaan pikkulapsiarjen haasteet myös valmennusryhmän päätyttyä. — Oli helpottavaa kuulla, että jollain muulla oli pienen lapsen kanssa samoja haasteita kuin itsellä, Herrala nauraa. Valmennusryhmän päätyttyä tapaamisia jatkettiin Otsolan kirjastossa, mikä oli luonteva ja helppo paikka kokoontua lasten syntymän jälkeen. Tiheimmillään tapaamisia oli 1—2 kertaa viikossa. Yhteydenotot ja tapaamiset harvenivat, kun äidit palasivat töihin. Vuosien varrella lapsia siunaantui lisää ja esikoislapset kasvoivat. Yhdessä kokoonnuttiin viettämään lasten syntymäpäiviä ja jakamaan arjen haasteita. — Emme välttämättä ole koko aikaa yhteydessä, mutta kun tapaamme, jatkamme juttua siitä, mihin on jääty, Nissinen kertoo. Lue koko uutinen:

