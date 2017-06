Uutinen

Kymen Sanomat: Starbox-bloggarien kesäiset ruokavinkit alkuviikolle: raikkaita salaatteja ja lohta helposti kahdella tapaa Kesäkuu on käynnistynyt, ja Starbox-blogien ruokavinkeistä löytyy muun muassa vaivattomia ja kesäisiä lohi- ja salaattivinkkejä. Katariina Hostikka muistuttelee Katalogi-blogissaan, että lohivoileipäkakku on erittäin helppo, maukas ja näyttävä ratkaisu vielä tänäkin päivänä retrohenkisyydestään huolimatta. Tämän kakun tekemiseen tarvitset vain yhden täytteen, lohimoussen. Suvi Parkkisen Smiling Forever-blogissa lohta laitetaan tuulihattujen täytteeksi. Lohitäyte kannattaa laittaa maustumaan jääkaappiin jo edellisenä iltana. Herkuttelijat-blogin Hertta Pauliina Puumalainen oli pistäytynyt kaupassa metsästämässä grillattua kanaa, ja kotona kanan, päärynän ja fetan avulla oli syntynyt toimiva salaattiannos. Oheen voi paahtaa pannulla pinjansiemeniä, ja kastikesuositus salaatin kanssa on remoulade. Jannen Keittiössä valmistetaan toisenlainen kesäsalaatti perusaineksista, joiden lisäksi mukaan voi laittaa esimerkiksi omenaa ja viinirypäleitä. Janne lupailee, että kesän mittaan on luvassa myös erilaisia piirakkareseptejä. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/04/Starbox-bloggarien%20kes%C3%A4iset%20ruokavinkit%20alkuviikolle%3A%20raikkaita%20salaatteja%20ja%20lohta%20helposti%20kahdella%20tapaa/2017522327084/4