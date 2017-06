Uutinen

Kymen Sanomat: Seitsemän kuollut terrori-iskussa Lontoossa: auto ajoi väkijoukkoon London Bridgellä, veitsimiehet kävivät ihmisten kimppuun kadulla Ainakin seitsemän ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut Lontoossa myöhään lauantai-iltana tapahtuneessa terrori-iskussa. Lontoon poliisi kertoi aikaisin aamulla, että lisäksi kolme hyökkääjää on ammuttu. Poliisi uskoo, että tekijöitä ei ole enempää. Viranomaiset kertovat, että ainakin 30 ihmistä on viety sairaaloihin hoidettavaksi. Lisäksi vähemmän vakavia vammoja saaneita ihmisiä on hoidettu tapahtumapaikalla. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/04/Seitsem%C3%A4n%20kuollut%20terrori-iskussa%20Lontoossa%3A%20auto%20ajoi%20v%C3%A4kijoukkoon%20London%20Bridgell%C3%A4%2C%20veitsimiehet%20k%C3%A4viv%C3%A4t%20ihmisten%20kimppuun%20kadulla/2017522329640/4