Kymen Sanomat: Risteiltiin sitä ennenkin: 80 vuotta sitten avattiin laivalinja Kotkasta Tallinnaan Helsinkiläinen Pekka Linnainen lähestyi Kymen Sanomia merkkipäiväuutisella. Ei omallaan, vaan kotkalaiseen risteilyhistoriaan liittyvällä. — Sunnuntaina 4.6. Kotkan matkailulla on historiallinen merkkipäivä. 80 vuotta sitten virolainen sergo varustamo avasi matkustajalaivalinjan Narvasta Kotkaan. Virolaisten lehtien mukaan tämä vilkastutti alueiden väliset suhteet, kirjoittaa Linnanen. Hän arvelee, että laivalinjasta löytyy uutisia Kotkassa tuolloin ilmestyneistä lehdistä. Ja toden totta: laivalinjaan liittyviä juttuja ja ilmoituksia löytyy. Lauantaina 5. kesäkuuta vuonna 1937 ilmestyneessä Eteenpäin-lehdessä on ilmoitus. Siinä kerrotaan matkustajalaiva s.s. Kumarin risteilevän Kotkasta Narvaan ja Tallinnaan. Lähdöt olivat Kotkasta lauantaisin kello 15 ja maanantaisin kello 8. Narvasta takaisin lähdettiin sunnuntaisin kello 22 ja perjantaisin kello 13. Ensimmäinen lähtö Kotkasta oli nimenomaan lauantaina 5. kesäkuuta. Seuraavana päivänä eli 6. kesäkuuta ilmestynyt Eteenpäin kirjoittaa näin: — Kotkan–Narvan välillä aloitti lauantaina tk. 5 p:nä eestiläinen matkustajalaiva Kumari säännölisen liikenteen. Laiva kuuluu tallinnalaiselle G. Sergo & Ko:n omistamalle laivayhtiölle, jolla on jo aikaisemmin laivoja välittämässä liikennettä Eestin ja Helsingin sekä Eestin, Ruotsin ja Baltianmaiden välillä. Uutisen mukaan matka Kotkasta Narvaan kesti noin seitsemän tuntia. Narvasta laiva jatkoi Tallinnaan. — Lauantaina järjesti yhtiö laivaan tututustumistilaisuuden m.m. sanomalehtimiehille. Laiva, johon mahtuu 300 matkustajaa, näytti kaikin puolin kodikkaalta ja viihtyisältä, ja kohtelu sillä oli aito eestiläisen ystävällistä ja välitöntä, kirjoitti Eteenpäin. Linnainen kokosi pari vuotta sitten Facebook-sivulleen pienen albumin. Sen löydät täältä. Lue koko uutinen:

