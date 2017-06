Uutinen

Kymen Sanomat: Reservin ylennykset Kymenlaaksossa Tasavallan presidentti on ylentänyt Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4. kesäkuuta 2017 yhteensä 945 reservin upseeria ja erikoisupseeria. Kymenlaaksossa on ylennetty seuraavat reservin upseerit: Majuriksi Anttila Mika Eerik, Hamina Peltonen Jukka Tapio, Hamina Salo Markku Juhani, Kouvola Tompuri Juha Pekka, Kouvola Kapteeniksi Alenius Eero Antero, Kouvola Kangas Kimmo Kalle, Hamina Kiiski Mikko Antero, Kotka Mertakorpi Pekka Tapani, Iitti Niemi Kimmo Johannes, Kouvola Tommila Jukka Tapani, Pyhtää Yliluutnantiksi Haakana Rami Petri, Kotka Hammaren Kimmo Henrik, Kotka Käkelä Kimmo Santeri, Kouvola Metsämuuronen Niko Olavi, Kotka Miikkulainen Jukka Tapani, Kotka Suutari Jaakko Heikki, Kotka Vilkman Tomi Petteri Olavi, Kotka Yliluutnantiksi (merivoimat) Mielonen Joona Pekka, Kotka Teittinen Mikko Juhani, Pyhtää Viipuri Antti Kalevi, Kouvola Luutnantiksi Eskelinen Antti Juhani, Kouvola Hermunen Matti Johannes, Kouvola Metsäpelto Arto Tapio, Kotka Mikkola Roope Mikko Ilmari, Iitti Ollas Caj Markus, Kotka Sunila Arto Antero, Kotka Luutnantiksi (merivoimat) Rautkoski Jani Petteri, Kotka Pääesikunnan päällikön ylennykset reservissä Kymenlaaksossa Sotilasmestariksi Puonti Jouko Olavi (Maasotakoulu) Kaakkois-Suomen aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat henkilöt reservissä Kymenlaaksossa Ylivääpeliksi Korpela Olli-Pekka Virolahti Vääpeliksi Lallukka Jari Petri Kotka Laukkanen Arto Eljas Kouvola Laurila Janne Mikael Kouvola Paananen Veli-Joel Pietari Kotka Punnonen Ahti Jouni Sakari Kouvola Ylärakkola Teemu Olavi Kouvola Ylikersantiksi Blomqvist Patrik Jasper Kotka Huomo Aki Markus Kouvola Jussila Marko Jussi Petri Kouvola Kiuru Jarkko Tapani Kouvola Kiviranta Lauri Aleksi Karinpoika Pyhtää Lahtinen Antti Petteri Kouvola Lehtonen Ville Jalmari Kotka Rysä Jani Petteri Kotka Kersantiksi Alajääski Jani Petteri Kotka Heikkinen Jari Tapani Kotka Inkinen Ville Pekka Tapani Ulkomaat Kankare Markus Tapani Hamina Kauppila Ville Ilari Hamina Lautala Tero Tapio Hamina Mykkänen Niina Johanna Kotka Nokkanen Siiri Johanna Reijo Jukka Antero Kouvola Sateila Harri Olli Petteri Suikula Janne Kalle Tapani Kotka Suutari Simo Seppo Tapio Hamina Talja Simo Johannes Hamina Vepsäläinen Jukka Aleksi Kotka Westerberg Joakim Alarik Arnold Kouvola Viitanen Juho Eero Henrik Kouvola Virta Jouni Kalevi Kotka Alikersantiksi Kaukonen Marko Matias Hamina Laitinen Niko Petteri Hamina Molari Mika Johannes Kotka Pakkanen Jami Markus Hamina Paronen Janne Rauno Kristian Hamina Siljander Timo-Pekka Johannes Kouvola Vapalahti Aki Petteri Hamina Korpraaliksi Hakkarainen Erno Tapio Kotka Kaitainen Joni Marko Petteri Hamina Lanki Sami Olavi Kouvola Luukka Ella-Maria Kotka Martikainen Joona Matias Kouvola Metsola Timo Aarne Tapio Pyhtää Mononen Joni Petri Kotka Nopanen Pasi Markus Hamina Nurmela Ville Eemeli Hamina Nuutinen Jukka-Pekka Kotka Paavolainen William Johannes Kotka Seppälä Sami Pekka Hamina Sipiläinen Kari Tapio Kouvola Särkkä Simo-Jussi Kouvola Tikkanen Joonas Jafet Esaias Hamina Törmälä Joni Matti Miehikkälä Valtonen Juuso Kasperi Kotka Virtanen Antti Nikolai Hamina Vuorela Kim Mikael Kotka Ylirajajääkäriksi Huovinen Antti Aimo Vihtori Virolahti Lue koko uutinen:

