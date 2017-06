Uutinen

Kymen Sanomat: Pyhtään romukasan palo saatiin yöllä sammutettua — tuli voi leimahtaa vielä päivien ajan palopesäkkeissä Romukasan palo Pyhtäällä on sammutettu yön aikana. Päivystävä palomestari Juha Säämänen kertoo, että noin kello viiden— puoli kuuden aikaan jälkivartiointi jätettiin omistajalle. Säämänen arvioi, että palopesäkkeitä saattaa vielä löytyä seuraavien päivien aikana, mutta ne käydään sammuttamassa erikseen. Omistaja hoitaa nyt jälkisammutusta, joka tapahtuu niin, että kaivinkone levittää tavaraa, ja ne kastellaan. Romuliikkeen omistajalla on itsellään käytössä säiliöauto. Runsas sammutus ja vedenkäyttö on illan ja yön aikana haitannut myös Kymen Veden asiakkaita, joiden hanoista on tullut huonosti vettä, mutta tilanne on palautumassa normaaliksi. Säämänen arvioi, että mahdollisiin paikkokeikkoihin ei tarvita enää yhtä paljon vettä. — Ellei palo leviä, sillä paikalla on vielä sata metriä samanlaista kasaa. Paloalue oli noin 70 kertaa 70 metrin suuruinen. Kaivinkoneen avulla leviäminen saatiin ainakin toistaiseksi katkaistua. Romukasassa paloi puuta, muovia, renkaita ja muita autojen osia, kaapeleita ja muuta romua noin 3—7 metriä korkeassa kasassa. Poliisi ja pelastuslaitos tutkivat syttymissyytä. Lue koko uutinen:

