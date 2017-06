Uutinen

Kymen Sanomat: Lastenleiri etsii osallistujia Parasta lapsille -kesäleirejä on järjestetty Kotkan seudulla 40 vuotta. Liki 30 vuotta leiripaikkana on ollut Kotkan kaupungin omistama Lintukoto Haminan Pyhällössä. Nyt on epäselvää, järjestetäänkö leiri osallistujien vähäisyyden vuoksi. — Pari viime vuonna osallistujia on ollut vähän, nytkin ilmoittautuneita on vasta kymmenkunta, kertoo järjestön Karhulan osaston puheenjohtaja Tiina Marin. Marin itse on kasvanut kesäleirin mukana pienestä leiriläistä ohjaajaksi ja nyt siis vetäjäksi. — Lapsen kannalta leirissä on parasta se, että saa olla lapsi, leikkiä, uida ja pelata niin paljon kuin haluaa. Leirillä on koko ajan mukana aikuinen eli ei ole sitä kotona olon ja vanhempien työstä odottamisen haikeutta. On oikea lapsuuden kesä. Marin kiittelee leiripaikkaa sen mahdollisuuksista tarjoilla kesää. Muun muassa Likolampi on leirin aikana kovassa käytössä. — Vapaaehtoisohjaajia meillä on 6-7, lisäksi palkattuna leirinjohtaja sekä keittiövastaava. Leiriläisen henkilökohtaisen avustajaan meillä ei ole henkilöstöresursseja. Leiri mahdollistuu Ray-taustaisiin Stean-avustuksiin. Siksi esimerkiksi hakijan sosiaaliset perusteet ovat hakemisen pohja. — Mutta on meillä leirillä lapsia, joilla molemmat vanhemmat ovat työelämässä. Etelä-Kymenlaakson lisäksi leiriläisiä tulee muualta, jos oma lähileiri on jo täynnä, Marin sanoo. Parasta lapsille –leiri Haminan Lintukodossa 25.-30.7. Leirimaksu 70 euroa, sisarukset 60 euroa. Täysi ylläpito. Kuljetus Karhuvuoresta ja Karhulasta 15 euroa. Ilmoittautuminen www.parastalapsille.fi, info@parastalapsillekarhula.fi tai Tiina Mariin 040-864 4903 Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/04/Lastenleiri%20etsii%20osallistujia/2017322325579/4