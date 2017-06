Uutinen

Kymen Sanomat: Karhulan teollisuuspuistoyhdistys markkinoi aluetta uusille yrityksille ja vaalii perinteitä Kotkan hyvinvoinnin yksi vankoista kivijaloista on entisen Ahlströmin alueen teollisuuskeskittymä, joka on globalisoitumisen pyörteissä sirpaloitunut noin 40 erikokoisen ja erilaisen yrityksen ryppääksi. Teollisuus ei ole kadonnut, päinvastoin se elää vahvana alueella edelleen. Uusi aika on tuonut rautakourien joukkoon kevyempääkin otetta elämään, palvelu- ja luovan alan yrityksiä. Aatteellisena sateenvarjona teollisuuspuistossa toimii Karhulan Teollisuuspuisto ry, jonka pääasiallisena tehtävänä on alueen profiilin nostaminen ja sitä kautta alueen markkinoiminen uusille tulijoille. Alueella on edelleen paljon tyhjää tilaa ja valmis infra. Eteenpäin katsova yhdistys ponnistaa historiastaan tietoisena. — Yksi tärkeimmistä tehtävistämme on vaalia perinteitä, palauttaa mieliin, mistä on tultu ja mitä tehty, toteaa teollisuuspuistoyhdistyksen puheenjohtaja Markku Koponen. Koponen on 23 vuoden kokemuksella puhuva Sulzerin toimitusjohtaja Kotkassa. Historiasta yhdistys ammensi vastikään, kun se elvytti parikymmentä vuotta uinumassa olleen vanhan ahlströmiläisen perinteen, kevätretken. Luontopolulla Santalahden maastossa satakunta karhulalaista haki ilmeisen onnistuneesti virkistystä ja yhteishenkeä. Karhulan teollisuuspuiston yritykset työllistävät 700-800 ihmistä. Suurimpana työnantajana on kansainvälinen, prosessiteollisuudelle pumppuja ja jätevedenkäsittelyn kompressoreja valmistava Sulzer. Kotkan yksikössä sulzerilaisia on 370. Pienimmät alueen yritykset ovat yhden hengen itsensä työllistäviä luovan alan toimijoita. Lue lisää sunnuntain Kymen Sanomista. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/04/Karhulan%20teollisuuspuistoyhdistys%20markkinoi%20aluetta%20uusille%20yrityksille%20ja%20vaalii%20perinteit%C3%A4%20/2017322320248/4