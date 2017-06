Uutinen

Kymen Sanomat: Haminan ja Kouvolan rajalla sijaitseva Kajasuo on yksi merkittävimpiä eteläisen rannikkoalueen suoperhossoita Luontoharrastaja ja retkeilijä voisi aloittaa Suomen juhlavuoden kunniaksi ihan uudenlaisen bongausmatkan ympäri maata. Kohteita nimittäin riittää. Suomen luonnonsuojeluliitto on koonnut sata kohdetta, Suomen sata luontohelmeä, eri puolilta maata, kaikkea mahdollista erämaajärvistä, suomaisemasta ja kalliokivikoista alkaen. Kymenlaaksosta listalle ovat päässeet Selänpään romput Valkealassa sekä Kouvolan ja Haminan rajalla sijaitseva Kajasuo. Mukaan ei haluttu jo suojeltuja kohteita Järjestön hankekoordinaattori Heikki Susiluoma on tyytyväinen kohteisiin. — Kysyimme eri tahoilta ja ihmisiltä toiveita kohteista. Vastauksia tuli niin paljon, että piti karsia. Nyt valitut kohteet ovat lähes kokonaan uusia, Susiluoma sanoo. Mukaan ei haluttu paikkoja, jotka ovat jo turvassa, toisin sanoen suojeltuja kohteita ja kansallispuistoja. — Esimerkiksi Kolia ehdotettiin, ja se onkin hieno kansallismaisema ja sopii itsenäisyyden juhlavuoteen, Susiluoma sanoo. — Halusimme kuitenkin kohteita, joita tulevat järnefeltit ja haloset maalaavat. Rantarakentaminen on uhka alkuperäisluonnolle Keskeinen perustelu helmien valinnassa oli se, että ne edustavat luonnontilaista alkuperäisluontoa, joka halutaan säilyttää. Kohteille yhteistä on myös se, että niihin kohdistuu jos jonkinlaisia uhkia, rakentamista, metsätaloutta ja kaikenlaisia nykyajan ihmisen toimia. — Osalla kohteista on erilaisia luontoarvoja säilyttäviä statuksia, esimerkiksi Naturaa tai luonnonsuojelulain määräyksiä, mutta osalla ei. Järvialueilla tyypillinen riski on rantarakentaminen, Susiluoma sanoo. — On olemassa riski niiden katoamisesta tai heikkenemisestä. Jokaiselle tulisi löytää oma tapa säilyttää ne. Olisi hienoa nähdä Suomen juhlavuotena jokin toimi luontohelmien turvaamiseksi. Yhteistyötä matkailuyrittäjien kanssa Susiluoman mukaan helmikohteet ovat herättäneet myönteistä huomiota monilla paikkakunnilla. — Luonnonsuojeluporukka on saanut positiivista näkyvyyttä enemmän kuin vuosikymmeniin. Puolangalla paikalliset luontomatkailuyrittäjät ovat kertoneet haluavansa tehdä yhteistyötä, jotta matkailijat löytävät kohteet. Kansalaiset ovat olleet mielissään joko siitä, että tuttu luontokohde on päässyt parrasvaloihin tai siitä, että ennestään tuntematon kohde on nyt tullut itselle tutuksi. Susiluoman mukaan myös taiteilijarintamalla tapahtuu. Hän mainitsee esimerkkinä Kuopiossa ja Lapinlahdella järjestettävän Pasimusic-festivaalin, joka painottuu nykymusiikkiin. Sen vetäjä, säveltäjä Pasi Lyytikäinen osallistuu syyskuussa Kuopion Luonnon Ystäväin retkelle Neulamäkeen, joka sekin kuuluu luontohelmiin. — Hän aikoo säveltää sieltä teoksen, joka esitetään lokakuussa Pasimusic-festivaalilla. Tanssia soiden päällä Susiluoma mainitsee myös Suolaulu-ryhmän, joka esittää soista inspiroitunutta musiikkia ja tanssia. Ryhmään kuuluvat muun muassa tanssija Annatuuli Saine ja räppäri Paleface. — Itsekin olen ollut tanssimassa ilman säestystä tangoa Seinäjoen huurteisella Karvasuolla. Tanssi kuvattiin osaksi lyhytelokuvaa, Susiluoma kertoo. Poikkitaiteellinen työryhmä haluaa muun muassa herättää keskustelua Suomen soiden tilasta ja merkityksestä. Tarkoitus on järjestää elämysretkiä soille ja Suoklubi-iltoja sisätiloissa. Ensimmäinen klubi-ilta oli toukokuussa Fiskarsissa. Kesän aikana on myös määrä tehdä yhteistyötä 100 luontohelmeä -hankkeen suokohteissa. Susiluoma toivoo, että erilaisia taidehankkeita toteutuu eri puolilla maata. Helmikohteiden toivotaan innostavan tulkintoihin arvokkaista kansallismaisemista ja uhatusta luonnosta taiteen ja ympäristökasvatuksen keinoin. Kymenlaaksossa arvokas suoperhossuo Kymenlaaksolainen helmikohde Kajasuo on kooltaan 455 hehtaaria. Luonnonsuojeluliitto luonnehtii sitä tunnetuksi karpalosuoksi ja yhdeksi merkittävimmistä eteläisen rannikkoalueen suoperhossoista. Samoin se on määritelty maakunnallisesti arvokkaaksi lintualueeksi. Mahdollisina uhkatekijöinä pidetään turvetuotantoa ja ojitusta. Selänpään romput puolestaan ovat 200—500 hehtaarin suuruisen alue, jolta löytyy hyvää marjastus- ja sienestysmaastoa. Luonnonsuojeluliitto pitää alueen mahdollisina uhkina muun muassa rakentamista, väylähankkeita, metsätaloutta ja vedenottoa. Helmikohteiden verkkosivuilla mainitaan Kymenlaaksosta myös ehdotus, joka ei päätynyt lopulliselle listalle. Se on Suurivuori. Sen todetaan olevan arvokas geologinen muodostuma, Kotkan korkein kohta (87 metriä merenpinnasta) ja näköalapaikka. — Ehdotukset on jätetty näkyviin siksi, että valintaprosessi ei ole mikään jumalan sana. Kaikissa ehdotuksissa on ollut hienoja elementtejä, mutta sataan helmeen piti päästä. Suomen sataan luontohelmeen voit tutustua Suomen luonnonsuojeluliiton kampanjasivuilla. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/04/Haminan%20ja%20Kouvolan%20rajalla%20sijaitseva%20Kajasuo%20on%20yksi%20merkitt%C3%A4vimpi%C3%A4%20etel%C3%A4isen%20rannikkoalueen%20suoperhossoita/2017522326089/4