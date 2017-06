HP takoi Ulvilaa vastaan huimat 25 juoksua

Uutinen

Kymen Sanomat: HP takoi huimat 25 juoksua — suurin määrä lähes viiteen vuoteen Haminan Palloilijat palasi Ykköspesiksessä voittokantaan komealla näytöksellä. Vallikentän 903 katsojaa saivat nähdä kotijoukkueelta peräti 25 juoksua, kun HP voitti Ulvilan Pesä-Veikot 2—0 (15—4, 10—2). Viimeksi HP on tehnyt yhdessä ottelussa enemmän juoksuja 11. heinäkuuta 2012, jolloin joukkue voitti Lievestuoreen 2—0 (4—0, 22—4). Avausjaksolla tilanne oli kolmen vuoron jälkeen vielä tiukka 5—4, kun Haminalla oli lieviä vaikeuksia saada kärkeä kentälle. Viimeisessä sisävuorossa jyrähti. Ensin Henri Heikkilä ehti kotiin harhaheitolla, ja kohta perään Juha Leskinen tyhjensi kentän ajolähtötilanteessa kakkospuolen pamauksellaan: 10—4. Vuoro venyi pitkäksi, kun HP takoi lisää juoksuja vielä kahden palon rasittamanakin. Toisella jaksolla sama meno jatkui jo toisessa vuorossa, jonka HP vei 9—0. Tällä kertaa ajolähdön purkajana kunnostautui toinen lyöjäjokeri Simo Vanhala, joka juhli kunnaria kolmospuolelta kaseikkoon painuneen ääritarkan lyöntinsä jälkeen. HP:n kaikki 12 pelaajaa pääsivät juoksujen makuun joko lyöjinä tai tuojina, useimmat molempina (lyödyt/tuodut): Joona Mäkelä 0/1, Jani Ahonen 2/2, Henri Heikkilä 0/5, Juha Toikka 1/4, Ville Aalto 3/2, Otso Mäkelä 2/3, Oskari Vihmanen 1/1, Lauri Aitala 0/3, Valtteri Hämäläinen 1/0, Juha Leskinen 1+8/1, Simo Vanhala 1+3/2, Tero Kouki 1/1. Etenijäjokerina pelanneelle HP-kasvatti Koukille ottelu oli ensimmäinen miesten Ykköspesiksessä. Myös sarjakärki Siilinjärvi voitti sunnuntaina, joten HP jatkaa sarjassa toisena. Seitsemän ottelun jälkeen HP:n pistesaldo näyttää lukemaa 17, Siilinjärvi on pisteen edellä. Ensi viikolla HP pelaa vieraissa. Lauantaina vastassa on Ylivieska, sunnuntaina Muhos. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/04/HP%20takoi%20huimat%2025%20juoksua%20%E2%80%94%20suurin%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4%20l%C3%A4hes%20viiteen%20vuoteen/2017322332206/4