Kymen Sanomat: HP haluaa palata heti takaisin voittajaksi — Jesse Eskelinen tuskin pelaa tänään Ulvilaa vastaan Haminan Palloilijat koki keskiviikkona ensimmäisen tappionsa Ykköspesiksessä, kun se hävisi Vallikentällä Siilinjärvelle 0—2 (6—9, 2—7). Kakkospelinjohtaja Vesa Toikan mukaan tappio on taaksejäänytt elämää.— Tapa, jolla 1. jakso päättyi, oli harmittava, mutta se peli on historiaa. Ja olisi historiaa, vaikka olisimme sen voittaneet. Kaikki voimavarat on keskitetty siihen, että otamme voiton Ulvilasta ja katkaisemme tappiokierteen heti alkuunsa, Toikka sanoi lauantai-iltana.HP johti avausjaksoa 6—2 Siilinjärven viimeisessä lyöntivuorossa, mutta vieraat kampesivat 9—6-jaksovoittoon.Toikan mukaan Vallikentälle tänään saapuva Ulvila on "perinteinen kovalyöntinen pesisjoukkue".— Heillä on paljon lyöntivoimaa. On erittäin tärkeää, että pelaamme 0-tilanteet hyvin emmekä turhaan päästä heitä tekemään tilanteita tykistön purettaviksi, Toikka sanoo.Ulvila on voittanut kuudesta pelaamastaan ottelusta kolme ja on sarjassa kuudentena. HP on toisena.HP on pelannut kolme edellistä otteluaan ilman ykköslukkariaan Jesse Eskelistä. Tilanne saattaa jatkua myös tänään.— Jessen tilanne katsotaan aamulla, Toikka sanoi eilen.Todennäköisesti Eskelinen ei pysty pelaamaan. Tällöin lukkarointia jatkaisi Eskelistä edellisissä otteluissa sijaistanut Juha Toikka.HP—Ulvila alkaa Haminan Vallikentällä kello 17.

