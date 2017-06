Uutinen

Kymen Sanomat: Ylioppilastutkinnon merkitys on muuttunut historian aikana Ylioppilastutkinnon historian aikana sen merkitys on muuttunut, ja alun perin tutkinto olikin yliopiston pääsykoe. Vielä 1950-luvun alussa tutkinnon suoritti vuosittain noin 4000 opiskelijaa, mutta 1950-luvulla tutkinnon suorittaneiden määrä lähti nopeaan kasvuun. Suomen Ylioppilastutkintolautakunnan puheenjohtaja Patrik Scheininin mukaan kasvu johtui muun muassa yleisestä sodanjälkeisestä ilmapiiristä Suomessa. — Suomalainen agraariyhteiskunta kaupungistui, ja ylioppilastutkinto oli mahdollisuus sosiaaliseen kiertoon. Kansakunnan vaurastumisen myötä koulutus avasi uudenlaisia uramahdollisuuksia yhä useammalle. Vuonna 1951 ylioppilaaksi kirjoittanut kotkalainen Annikki Pakkanen kertoo, että vaikka tutkinto oli keino päästä parempiin töihin, on Pakkanen ymmärtänyt, että sillä oli merkitystä myös Suomen jälleenrakentamisessa. — Jotkut ajattelivat, että lukiota ja sen jälkeen korkeakoulua käydään, koska ei haluta työskennellä. Itse menin suoraan lukiosta Turun opettajakorkeakouluun, ja eläkkeelle jäämiseen asti työskentelin luokanopettajana. Suuret ikäluokat olivat aloittamassa koulunkäynnin ja luulen, että kiire oli kova saada riittävästi ammattitaitoisia opettajia kouluihin. Vuoden 2017 ylioppilas Tuomas Komulainen kertoo, että lukio oli ainut mahdollisuus päästä sellaisiin töihin kuin haluaa, mutta myös keino saada lisäaikaa miettiä, mitä haluaa työkseen tehdä. Kuitenkin Komulaiselle tiesi jo lukioaikana, mihin hän aikoo lukion jälkeen hakea. — Hain tänä keväänä opiskelemaan lääketieteelliseen enkä voi päästä sinne ilman lukiokoulutusta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/03/Ylioppilastutkinnon%20merkitys%20on%20muuttunut%20historian%20aikana/2017322317942/4