Kymen Sanomat: Tytöt olivat kilttejä ja pojat jekkuilivat kun vuoden 1967 riemuylioppilaat kävivät lukiota Viidenkymmenen vuoden takaiset muistot taitavat haalistua samaa tahtia ylioppilaslakkien kanssa. Siltä ainakin vaikuttaa, kun ravintola Fransmanniin kokoontuneelta riemuylioppilaiden joukolta kysyy muistoja heidän omasta valmistujaispäivästään. — Ei me siitä kauheasti mitään muisteta. Tämä päivä on sujunut riemukkaasti, nauraa Raili Rinkinen. Riemuylioppilaat ovat koolla jo 30. kertaa. Tänä vuonna osanotto oli erinomaisen korkea, Kotkan lyseon lukion ylioppilasjuhlassa mukana oli yli 40 riemuylioppilasta. Heistä suurin osa on muualta kuin Kotkasta. Tapaamisten järjestäjänä toimii koulun entinen rehtori Pekka Savolainen, joka tietää kertoa lakittaneensa 2600 nuorta aikanaan. Viisikymmentä vuotta sitten lukioissa kuri oli tiukka, mutta mieleen on jäänyt hyviä muistoja. — Meidän lukioaikana tytöt olivat tietenkin tyttölyseossa. Hirveä hinku meillä pojilla oli päästä sinne, Savolainen nauraa. — Silloin tytöt olivat kilttejä ja pojat jekkuilivat, Rinkinen komppaa vieressä.

