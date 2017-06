Uutinen

Kymen Sanomat: Suurorkesteri tarttuu Klamin klassikkoon Lohisoiton avajaisissa Näin tuhtina Kymi Sinfoniettaa ei ole kuultu neljään vuoteen. Ensi viikon konserteissa Pietarin Filharmonian muusikot esiintyvät ensimmäistä kertaa Kymenlaaksossa sitten vuoden 2014. Kapellimestari Nikolai Alexeev vahvistaa Kymi Sinfoniettaa 34 soittajalla. Kun Kymi Sinfonietta ja Pietarin Filharmonian soittajista kasattu kokoonpano astuu lavalle, yhteiskokoonpanossa on 64 muusikkoa. Näin isolla orkesterilla voidaan soittaa tiettävästi ensimmäistä kertaa Kymenlaaksossa säveltäjä-akateemikko Uuno Klamin (1900—1961) Kalevala-sarja. Muun muassa Herbert von Karajan -kapellimestarikilpailun voittaneen Alexeevin kommentti teoksesta on paljon puhuva: — Olen onneksi sellaisessa asemassa, ettei minun tarvitse suostua johtamaan huonoa teosta. Suomalaiset ammattimuusikot äänestivät Kalevala-sarjan tänä vuonna Suomen viidenneksi parhaaksi orkesterisävellykseksi. Jo elinaikanaan Klamia pidettiin kenties Suomen arvostetuimpana säveltäjänä Jean Sibeliuksen jälkeen. Vaikka Uuno Klami tunnetaan Suomessa hyvin, Pietarin Filharmonialle hän oli tuntematon suuruus. — Valitettavasti Klamin tuotantoa ei Pietarissa ja Venäjällä tunneta. Hän on hieno säveltäjä, Alexeev kertoo. Hänen mukaansa soittajat ovat tykänneet kovasti Klamin Kalevala-sarjasta, vaikka teoksen logiikka onkin venäläismuusikoille poikkeuksellinen. Alexeev aikoo ottaa teoksen myöhemmin esitykseen myös Venäjällä. Alexeev on löytänyt Klamin muotokielestä yhtäläisyyksiä Igor Stravinskin (1882—1971) tuotantoon. Kalevalasta löytyy ranskalaisittain impressionistisia vivahteita, ja sen viisi osaa heijastavat paljon erilaisia maailmoja ja kuvia. — Teos on huippuorkesterillekin hyvin vaativa teos. Kaikki kappaleet alkavat ja loppuvat samaan aikaan, mutta tässä on niiden välissäkin paljon asioita, joiden vuoksi on oltava hereillä koko ajan. Millainen soittajille vaativa teos on kuulijoille? — Mieluummin vakavasti otettava kuin vaikea, Alexeev toteaa. — Teos on ihan mieletön, kuten konsertissa kuultavat šostakovitšitkin. Tämä konsertti todellakin rokkaa, Kymi Sinfoniettan toimitusjohtaja Riikka Luostarinen lupaa. Pietarin Filharmonian ja Kymi Sinfoniettan yhteiskonsertissa kuullaan myös Dmitri Šostakovitšin (1906—1975) Sinfonia nro 12, I osa sekä sellokonsertto nro 1, jonka tulkitsee sellisti Marko Ylönen. Vaikka kahden taitavan orkesterin yhteisesiintyminen on ainutlaatuinen kokemus, kapellimestari Alexeev antaa kuulijoille vihjeen. Kannattaa kuunnella tarkasti tuubaa. Myös ensiviulistina esiintyvä Vera Vasiljeva kannattaa panna nimenä mieleen. Pietarin Filharmonian ja Kymi Sinfoniettan Kotkan konsertti on samalla Kymijoen Lohisoitto -festivaalin avajaiskonsertti. Lue koko uutinen:

