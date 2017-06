Uutinen

Kymen Sanomat: Romukasan palo voi jatkua monta päivää — vettä on tarvittu niin paljon, että Pyhtäällä vettä tulee hanasta huonosti Romukasan tulipalon sammutus Pyhtäällä voi vielä useita päiviä, päivystävä palomestari Juha Säämänen Kymenlaakson pelastuslaitokselta arvioi. Tulipalo syttyi kello lauantai-iltana ennen kello 20, ja paloi illalla hieman ennen kello 23 aivan täydellä liekillä. Myös savua on runsaasti. Pelastuslaitoksen kaikki Kotkan säiliöautot ovat paikalla ja myös kaivinkone on tuotu auttamaan suuren romukasan, jossa on esimerkiksi paljon puisia kuormalavoja, sammutuksessa. Vettä on otettu Purolan ja Siltakylän vesiliittymistä sekä joesta. Vettä on tarvittu niin paljon, että koko Pyhtään kirkonkylässä vesijohtovettä tulee huonosti. Kymen Veden päivystyksestä kerrotaan, että vesilaitos on nostanut virtaamia, mutta illalla kello 23 aikaan paineet olivat huonoja. Säämäsen mukaan sammutusvettä otetaan toistaiseksi vain Siltakylän liittymästä ja joesta, jotta asukkaille riittäisi vettä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/03/Romukasan%20palo%20voi%20jatkua%20monta%20p%C3%A4iv%C3%A4%C3%A4%20%E2%80%94%20vett%C3%A4%20on%20tarvittu%20niin%20paljon%2C%20ett%C3%A4%20Pyht%C3%A4%C3%A4ll%C3%A4%20vett%C3%A4%20tulee%20hanasta%20huonosti/20171407/4