Uutinen

Kymen Sanomat: Pasaatin säännöissä muistutetaan, että liukuportailla on tunteet Kauppakeskus Pasaatin seinälle on nyt ilmestynyt Pasaatin 14 käskyä. Järjestyssäännöt laadittiin, sillä nuorten asiaton käytös on kuumentanut tunteita ja herättänyt paljon keskustelua. Pasaati suunnitteli 14 käskyä yhteistyössä kotkalaisten nuorten kanssa. Huumorilla kirjoitetussa ohjeissa kehotetaan esimerkiksi kunnioittamaan muita asiakkaita, kuuntelemaan musiikkia kuulokkeista ja pitämään kulkureitit auki. Sääntöjen julkistustilaisuus pidettiin Pasaatissa sunnuntaina 28.5. Esimerkkejä Pasaatin säännöistä: 1. Liukuportailla ja hisseillä on tunteet 2. Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia 3. Täällä on kamerat - tule kuvaan 4. Sotkeminen aiheuttaa toisille päänsärkyä 5. Rauha maan päällä ja Pasaatissa 6. Musa kuulostaa paremmalta kuulokkeista 7. Kulkureitit auki, please Loput säännöistä voit löytää Pasaatin kotisivuilta tai Pasaatin aukiolta, entisen Hesburgerin läheisyydestä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/03/Pasaatin%20s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6iss%C3%A4%20muistutetaan%2C%20ett%C3%A4%20liukuportailla%20on%20tunteet/2017322321330/4