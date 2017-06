Uutinen

Kymen Sanomat: Onnittelut! He saavat tänään valkolakin Etelä-Kymenlaaksossa Tänään lauantaina on lakkiaispäivä, ja valmistuneita ylioppilaita juhlitaan ympäri eteläistä Kymenlaaksoa. Seuraavassa on listattuna kaikki Etelä-Kymenlaakson tuoreet ylioppilaat tältä keväältä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/03/Onnittelut%21%20He%20saavat%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20valkolakin%20Etel%C3%A4-Kymenlaaksossa/20171394/4