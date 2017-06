Uutinen

Kymen Sanomat: Lue essee metsän hoitavasta vaikutuksesta ja vastaa kyselyyn: Kuinka usein liikut metsässä? Kun lapsi liikkuu virtuaaliluonnossa luontevammin kuin oikeassa, on aika mennä kuuntelemaan aitojen puiden puhetta. Tontuille jugurttia puun juurelle Rivitalon etupihalla on kaksi puuta. Kuuset kasvavat erillään. Kepit ja kävyt toisen alla kertovat, että puu oli viisivuotiaan Nikon suosikkileikkipaikka, kun hän vielä asui talossa. Toisen kuusen juurella istuu nyt kaksi tyttöä, pihapiirin asukkaita. Mitä lie leikkivät? Puut ovat kautta aikain olleet lasten parhaita ystäviä. Olen monta kertaa katsonut ikkunasta, kun lapset — yksin, kaksin tai isommassa porukassa — leikkivät puiden ympärillä. Alimpien oksien suojiin voi tehdä majan. Muistan itsekin, kuinka piilouduin katseilta ison kuusen helmoihin. Neulasista syntyi soppaa, kävyt paistuivat kuvitteellisessa uunissa. Vein tontuille jugurttia yskänmitoissa puun juurelle. Aina se sieltä katosi. Ukki rakasti myös puita. Hän valokuvasi kaikenlaisia puita, näki niissä enemmän kuin tukin tai selluloosan raaka-aineen. Hän teki niistä monta runoa. ”Miksi ihmisten aju ei ymmärrä puiden puhetta”, hän kirjoitti. Ymmärtävätkö lapset ehkä sittenkin puiden puhetta? Olenko vain unohtanut sen, mietin, kun lenkkeilen lähimetsässä ja aistin ympärilläni hiljaisuuden. Myös rivitalon toisella puolella oli ennen puita. Nyt on hiekkakenttä, jossa on keinu ja hiekkalaatikko, jossa lapset harvakseltaan leikkivät muiden asukkaiden silmien alla. Kauemmin taloyhtiössä asuneet tietävät kertoa — ja kuulenko ehkä haikeutta heidän äänessään — että paikalla oli ennen talojen ja pihan saneerausta kumpare ja puita. Siellä lapset viihtyivät. Metsä on terveydelle tärkeä Nyt ovat nuo kaksi kuusta ja muutama hoikka puuntaimi kurkottamassa tulevaisuuteen. Vuosikymmenten päästä ne saavuttavat iän, jossa voivat tarjota leikkijöille ja muillekin näkösuojaa. Asuttavatkohan nämä talot silloin vielä lapsosia? Vai ovatko jo tulleet käyttöikänsä päähän. Pieni lapsi ei voi lähteä yksin seikkailemaan lähimetsään. Siksi pihapiirin puut ovat tärkeitä maamerkkejä, joihin siistimistä ja saneeraamista rakastavien aikuisten pitäisi kajota vain perustelluista syistä. Myös tiede puhuu puiden puolesta. Puut, jotka yhdessä kasvaessaan muodostavat metsän tai hoidettuna alueena puiston, ovat ihmisten terveydelle tärkeitä. Vuoden ensimmäinen Tiede-lehti kertoo, kuinka kaupungeissa asuvilla diagnosoidaan enemmän psykoosia kuin maaseudulla elävillä. Puhutaan urbaanista psykoosista. Metsän terveyskäyttöä on pyrkinyt edistämään muun muassa Maa- ja metsätalousministeriön kolmivuotinen Terveysmetsä-hanke. Tutkijoiden mukaan metsässä oleilusta saatavat terveyshyödyt ovat mitattavissa. Vaikutukset alkavat välittömästi, kun aivojen, keuhkojen ja ihon viherpesu metsään astuttaessa alkaa. Jopa keinotekoisen metsän terveysvaikutukset kiinnostavat tutkijoita. Esimerkiksi Luonnonvarakeskus selvittää, mitä hyötyä virtuaalisella luontoympäristöllä on työstressistä palautumisessa. Virtuaalisista luontokokemuksista hyötyisivät myös ne vanhukset ja potilaat, jotka ovat liian heikkoja päästäkseen oikeaan metsään. · · · · · · · · · . Lapselle tietokonepelin maisema voi olla tutumpi kuin metsä Nykylapsilla virtuaalikokemuksia jo on. Hiekkatie kulkee lähimetsän vierestä. Kävelen sen ohi lapseni kanssa. ”Mitä metsä sinulle merkitsee”, utelen, vaikka tiedän kysymyksen olevan liian ympäripyöreä kahdeksanvuotiaalle. ”Jos tuo metsä olisi Minecraftissa, tietäisin tarkasti, mistä tuo metsä koostuu”, hän vastaa. Huokaan. Tähän on tultu. Vanhemmat sukupolvet opettivat minut kulkemaan ja nauttimaan aidosta metsästä. Lapseni on nykyajan kasvatti. Kun tietokonepelin maisema tuntuu hänestä tutummalta kuin oikea metsä puineen, muurahaispesineen ja sammaleineen, on aika tehdä jotain. Meidän pitäisi viedä lapsemme paikkoihin, joissa tuoksuvat maatuvat lehdet ja joissa hypellään juurien ja kaatuneiden puuvanhusten yli. Ihmettelemään vänkyröitä oksia ja oravia. Tunnistamaan myrkyllisiä ja ravinnoksi kelpaavia sieniä, popsimaan mustikoita mättäiltä ja neuvomaan, että kielot pitää jättää rauhaan. Meidän pitää mennä eväiden kanssa: juoda kaakaota termospullon korkista, istua hiljaa puunrungolla tai isolla kivellä metsäpuron vieressä. Pitää kuunnella puiden puhetta. Hengittää yhdessä kesää, hengittää elämän energiaa. Silja Kononen Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/03/Lue%20essee%20mets%C3%A4n%20hoitavasta%20vaikutuksesta%20ja%20vastaa%20kyselyyn%3A%20Kuinka%20usein%20liikut%20mets%C3%A4ss%C3%A4/2017522326083/4