Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan ortodoksikirkon pilarit, ikkunat, katto ja sähköt menevät remonttiin Kotkan ortodoksikirkko aiotaan peruskorjata. Viime vuoden syksyllä kirkosta valmistui kattava kuntokartoitus, jonka mukaan korjausta vaativat ainakin kirkon ulkopuolella olevat pilarit, ikkunat, katto sekä sähköt. — Kuntokartoitus oli hyvä saada, jotta tiedämme, missä mennään myös pitkällä aikajänteellä. Kyseessä on ensimmäinen kirkosta tehty kattava kuntokartoitus. Nyt etenemme listan mukaan kiireellisyysjärjestyksessä, kirkkoherra Alexander Hautamäki kertoo. Remontti on tarkoitus aloittaa ikkunoista tänä kesänä. Myös kirkkoa ympäröivät pilarit vaativat pikaista korjaamista. Pilareita on hapertanut sekä aika että ilkivalta. — Nuoret rapsuttelevat pylväistä laastia. Halkeamista pääsee kosteus sisään ja jäätyessään se aiheuttaa tuhoja. Ensi talvi voi olla kohtalokas, kirkon isäntä Esa Terviö kertoo. Terviön mukaan kirkon eteläisellä puolella kukkii maali, mikä viittaa kosteusvaurioihin. Hän arvelee, että kosteus on päässyt rakenteisiin kellotapulin kautta. Lisäksi sadevesi valuu kaikki sokkeliin ja sieltä kirkon alle, sillä rännitykset ovat riittämättömät. — 60—80-luvun isommissa remonteissa on tehty sellaisia ratkaisuja, joita ei nykytiedon valossa enää tehdä. Tietysti remontit on tehty sen hetkisen parhaan tiedon mukaan, Terviö kertoo. Peruskorjauksen hintalappu ei vielä ole tiedossa. Kirkkoherra Alexander Hautamäen mukaan puhutaan joistain sadoista tuhansista euroista. Peruskorjaus kustannetaan lainarahalla. Kirkkoherran mukaan muuta vaihtoehtoa ei ole. Museovirastolta ei rahallista tukea tule, mutta seurakunta kartoittaa mahdollisuutta EU-avustuksiin. — Pienelle seurakunnalle jo tämän ja ensi vuoden korjaukset ovat valtava ponnistus, Hautamäki kertoo. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/03/Kotkan%20ortodoksikirkon%20pilarit%2C%20ikkunat%2C%20katto%20ja%20s%C3%A4hk%C3%B6t%20menev%C3%A4t%20remonttiin/2017322325503/4