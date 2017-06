Uutinen

Kymen Sanomat: Kalle Toronen ajaa supermoton SM-sarjaa uudella kalustolla – tavoite pysynyt samana kuusi vuotta Tänne ei ainakaan löydä, jos ei osaa etsiä, supermotokuljettaja Kalle Toronen naureskelee samalla kun ohjaa toimittajan sisälle pyöränsä huoltotalliin Ruuvikadulle. Tallissa huoltopukin päällä komeilee Torosen tämän kauden työkalu Kawasaki KX 450F. Kisatilanteessa pyörä saavuttaa parhaimmillaan 150 kilometrin tuntinopeuden. Tällä kaudella Toronen kiertää pyörällä supermoton SM-sarjaa. Kausi käynnistyi toukokuussa Kaanaan moottoriradalla kahdella nelossijalla, joka oikeutti viikonlopun yhteistuloksissa viidenteen sijaan. — Vähän olisi saanut paremmin mennä, Toronen toteaa. Tämän kauden tähtäin Torosella on selkeä. — Mestaruushan se on tavoitteena. Se on pysynyt samana varmaan viimeiset kuusi vuotta, Toronen sanoo. Tämän vuoden SM-kisakalenteri käsittää kaikkiaan kuusi osakilpailua. Kauden toinen kilpailu ajetaan sunnuntaina Imatran moottoriradalla. — Tavoite on olla siellä nopea, Toronen linjaa. 27-vuotias Toronen on voittanut supermoto-luokan Suomen mestaruuden kolme kertaa. Ensimmäinen mestaruus tuli vuonna 2008, kun Toronen oli 18-vuotias. Seuraavat SM-pystit kotkalainen pokkasi vuosina 2009 ja 2013. —Itse asiassa en edes muista tarkkaan kautta, jolloin aloitin kiertämään supermoton SM-sarjaa, Toronen nauraa. Vastaus tulee nopeasti Kalle Torosen pyörän ympärillä häärivän isän suusta. — 2005 oli ensimmäinen vuosi, Kallen isä Hannu Toronen huikkaa pyörän takaa. Isän lisäksi Torosen talliporukkaan kuuluu Ville Pirkola. — Tällä tiimillä ollaan kierretty tosi paljon, Toronen sanoo. Lue koko uutinen:

