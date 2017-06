Uutinen

Kymen Sanomat: Iso romukasa palaa Pyhtäällä — savu on mustaa ja paksua, sammutus kestää pitkään Pyhtäällä syttyi lauantai-iltana tulipalo isossa romukasassa Kumpulantiellä. Päivystävä palomestari Juha Säämänen Kymenlaakson pelastuslaitokselta kertoo, että palo on hallinnassa eikä leviämisen vaaraa ole, mutta sammutus kestää pitkään. Avuksi on tulossa kaivinkone, jonka avulla palopesäkkeitä pyritään tuhoamaan. Romuliikkeen porttien sisäpuolella oleva palo riehuu noin 30 kertaa 30 metrin suuruisessa kasassa, joka on kolme metriä korkea. Kasassa palaa autonromua, muun muassa renkaita sekä puutavaraa ja kaikkea muutakin romua. Pelastuslaitoksen mukaan syttymissyystä ei ole tietoa. Henkilövahinkoja ei ole sattunut. Palosta lähtee mustaa ja paksua savua, mutta ympäristölle siitä ei ole vaaraa. Ympäristössä on lähinnä metsää, mutta palo ei uhkaa levitä sinne saakka. Paikalla on pelastuslaitoksen yksiköitä Kotkasta, Siltakylästä ja Karhulasta Hälytys tulipalosta saatiin kello 19.39 aikaan. Lue koko uutinen:

