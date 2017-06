Uutinen

Kymen Sanomat: WWF:n Norppalive päättyi — katso video Pullervon parhaista paloista Suursuosioon tänäkin vuonna noussut WWF:n Norppalive on päättynyt. Livelähetystä katseltiin kolmen viikon aikana yli kolme miljoonaa kertaa, ja lähetys on tarkoitus toteuttaa myös ensi vuonna. Viime vuonna katselukertoja oli hieman yli kaksi miljoonaa. Pullervoksi nimetty norppa kiinnosti tänä vuonna vielä enemmän, sillä katselukertoja tuli noin miljoona lisää, vaikka lähetys oli viikon viime vuotta lyhyempi. — Norppaliven toinen tuotantokausi oli upea. Pullervo teki paluun livelähetykseen ja ihmisten sydämiin. Tavoitteenamme oli nostaa tietoisuutta erittäin uhanalaisesta saimaannorpasta, ja uskomme onnistuneemme siinä, WWF:n tiedottaja Joonas Fritze sanoo. Tänä vuonna lähetystä katsottiin paljon myös Suomen ulkopuolella. Yhdysvaltalaiset The New York Times, Washington Post ja Fox News uutisoivat Pullervosta, ja Saksassa lähetystä oli katsottu satojatuhansia kertoja. WWF toteutti Norppaliven yhteistyössä luontokuvaaja Juha Taskisen, Itä-Suomen yliopiston norppatutkijoiden, Live Eyen, Pukki Visualsin ja Franticin kanssa. Lähetys tullaan toteuttamaan myös ensi vuonna. Lisää videoita voi käydä katsomassa WWF:n YouTube-kanavalta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/02/WWF%3An%20Norppalive%20p%C3%A4%C3%A4ttyi%20%E2%80%94%20katso%20video%20Pullervon%20parhaista%20paloista%20/2017522326088/4