Kymen Sanomat: Suvilinnun laulut soivat Karhulan torilla Kymijoen Lohisoiton esitilaisuutena lauletaan yhdessä Karhulan torilla maanantaina. Musiikin voimaannuttavaa vaikutusta haetaan tutuista kappaleista, jotka ovat tänä vuonna Kirkon ulkomaanavun laulukirjassa Suvilinnun lauluja. Tilaisuuden säestäjäjoukko on nimekäs, joten laulut rullaavat taatusti hyvin. Mukana ovat Mikko Koho, Matti Jylhä-Vuorio, Pekka Lappalainen, Marko Kuusela, Pertti Borman ja Jarmo Kaijansinkko. Lauluhetken järjestävät Kymijoen Lohisoitto, Kotka-Kymin seurakunta ja Kotkan Mielenterveysseura. Jos sataa, laulut kajahtavat Karhulan seurakuntakeskuksessa. Näitä lauletaan: Sinua katsomaan, Sitkeä sydän, Tilkkutäkki, Martin Luther Kingin laulu, Lapsuuden usko, Sininen ja valkoinen, Vaarilla on saari, Finlandiahymni, Surun pyyhit silmistäni, On suuri sun rantas autius, Kesän lapsi, Lähteellä, Niin minä neitonen sinulle laulan, Soittajapaimen, Lintu lensi oksalle, Meill’ on metsässä nuotiopiiri, Satumaa. Lauletaan yhdessä Karhulan torilla maanantaina 5.6. kello 17. Lue koko uutinen:

