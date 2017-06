Uutinen

Kymen Sanomat: Saas nähdä miten käy: Kotkan seudun sääennuste lakkiaispäiväksi on yhä aika kolea Lauantai eli lakkiaispäivä lähestyy. Monissa kodeissa mietitään, riittävätkö istumapaikat sisällä — ja tarkenevatko vieraat ylipäätään istuskella ulkona. Forecan sääennusteen mukaan Kotkan seutu on lauantaina jonkinlainen vedenjakaja. Turussa ja Helsingissä lämpötilan ennustetaan kohoavan 15 asteeseen ja Porvoossakin 14 asteeseen. Kotkan ennusteeseen meteorologit ovat hahmotelleet vain 8—10 asteen lämpötilan. Ja senkin niin, että 10 asteeseen lämpö nousee vasta alkuillasta. Sateen vaaraa ei onneksi pitäisi olla. Taivas on puolipilvinen ja kirkastuu muutamaksi tunniksi alkuillasta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/02/Saas%20n%C3%A4hd%C3%A4%20miten%20k%C3%A4y%3A%20Kotkan%20seudun%20s%C3%A4%C3%A4ennuste%20lakkiaisp%C3%A4iv%C3%A4ksi%20on%20yh%C3%A4%20aika%20kolea/2017322324151/4