Kymen Sanomat: Pian se katoaa! – Tuleeko Langinkosken koulua ikävä vai onko vain hyvä, että se puretaan? Langinkosken koulusta näkee jo ulospäin, että purkutyö on menossa. Pihalla seisoo työkoneita, ikkunoita on särjetty ja seiniinkin on ilmaantunut reikiä. Oppilaat, opettajat ja koulun muu henkilökunta lähtivät Langinkoskelta jo jokin aika sitten. Vuonna 1956 valmistunut koulurakennus on kuitenkin elinkaarensa aikana ehtinyt tarjota tilat vuosiluokalle toisensa jälkeen. On ehtinyt kertyä niin hyviä kuin huonojakin koulumuistoja. Mitä mieltä sinä olet? Jäätkö kaipaamaan perinteistä koulua vai onko mielestäsi vain hyvä, että se puretaan ja tilalle rakennetaan uusi opinahjo? Kommentoi alla. Lue koko uutinen:

