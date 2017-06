Uutinen

Kymen Sanomat: Petäjäsuo–Kotka-bussimatkalla käteislipun hintaan 67 prosentin korotus Kotkalainen nuori mies hämmentyi kovin, kun hän tämän viikon torstaiaamuna hyppäsi linja-autoon Kotkan Petäjäsuolla. Edellisenä päivänä eli toukokuun viimeisenä päivänä bussimatka oli maksanut kolme euroa. Torstaiaamuna linja-autonkuljettaja sanoi noin kahdeksan kilometrin matkan hinnaksi viisi euroa. — Se oli Savonlinjan vakiovuoro Helsingistä Kotkaan. Sellainen bussi, missä Waltti-kortti ei käy, kertoi mies. Miestä hämmästytti hinnankorotuksen suuruus: peräti 67 prosenttia. Hän pohti myös, onko matkan hinta enää missään suhteessa moniin muihin matkoihin. — Olisin päässyt Onnibussilla Kotkasta Helsinkiin neljällä eurolla. Savonlinja-yhtiön sivuilta löytyy tiedote, jonka mukaan he ovat muuttaneet suoraan linja-autosta ostettavien lippujensa hinnoittelua kesäkuun 1. päivästä lähtien. Aikuisilta alin taksa on viisi euroa. Sillä saa matkustaa enintään 16 kilometrin matkan. Liiketoimintajohtaja Harri Leskisen mukaan käteislipun hinnankorotuksen taustalla on pyrkimys vähentää linja-autoissa käytettävän käteisen määrää. — Käteisen käyttäminen maksaa yrityksille melkoisesti. Lisäksi kyseessä on turvallisuusasia. Kokonaan emme kuitenkaan käteisestä ole luopumassa, sanoo Leskinen. Käteislipun ostamisen sijaan Leskinen suosittelee käyttämään nettikauppaa tai mobiilisovellusta. — Sitä kautta voi saada lipun halvimmillaan eurolla, kertoo Leskinen. Leskisen mukaan Savonlinja ei ole ainoa linja-autoyhtiö, jossa käteismaksaminen on muita maksutapoja kalliimpaa. Lue koko uutinen:

